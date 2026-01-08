El IBEX 35 retrocede con los datos de EEUU y la geopolítica en la mira

8 ene (Reuters) - El IBEX 35 abría la sesión del jueves con descensos moderados, en un momento en que los inversores evaluaban las implicaciones del agravamiento de las tensiones geopolíticas y los datos dispares del mercado laboral estadounidense. Altos cargos estadounidenses dijeron el miércoles que el país necesita controlar indefinidamente las ventas y los ingresos petroleros de Venezuela para estabilizar la economía de este país, reconstruir su sector petrolero y garantizar que actúe en interés de Estados Unidos. Los acontecimientos en Venezuela siguen dominando los titulares tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, aunque hasta ahora la mayor parte de la reacción del mercado se ha producido en las materias primas.

Al mismo tiempo, los mercados también tienen la vista puesta en el dato de empleo estadounidense del viernes, que podría aclarar las perspectivas de tipos de la Reserva Federal. En la víspera, una serie de datos arrojaron un panorama dispar del mercado laboral estadounidense, que parece estancado en un estado de "no contratar, no despedir".

Según los analistas de Bankinter, la caída en el índice madrileño —al igual que la mayoría de las bolsas europeas y asiáticas y Wall Street al cierre del miércoles— se trata de un retroceso preventivo bajo la premisa de "esperar y observar".

"Este proceso de enfriamiento ya comenzó ayer, como estimábamos sucedería. Se trata más bien de una fase de espera hasta ver las cosas menos confusas, por si acaso", dijeron en su canal de Telegram.

A las 0822 GMT del jueves, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 17,70 puntos, un 0,10%, hasta 17.578,70 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,12%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,14%, BBVA se anotaba un 0,03%, Caixabank avanzaba un 0,10%, Sabadell ganaba un 0,06%, Bankinter se revalorizaba un 0,58% y Unicaja Banco perdía un 0,15%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,03%, Inditex cedía un 0,42%, Iberdrola se dejaba un 0,39%, Cellnex caía un 0,58% y la petrolera Repsol perdía un 0,86%. (Información de Benjamín Mejías Valencia; edición de Paula Villalba)