El Ibex 35 retrocede tras el cierre de la Administración en EEUU

1 oct (Reuters) - El IBEX 35 inició el último trimestre del año con leves pérdidas, aún sobre los 15.400 puntos, en un escenario de cautela tras el cierre de la Administración en Estados Unidos, lo que podría desencadenar un largo y agotador estancamiento que podría conducir a la pérdida de miles de puestos de trabajo federales y el retraso de la publicación de datos económicos clave.

La financiación del Gobierno expiró a medianoche en Washington (0400 GMT) después de que republicanos y demócratas no llegaran a un acuerdo provisional de última hora.

Los departamentos de Trabajo y Comercio de EEUU dijeron que sus agencias de estadísticas detendrían la publicación de datos en caso de un cierre parcial. Eso incluye la publicación programada para el viernes del informe de empleo no agrícola, que los inversores consideran clave para determinar si es probable un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal a finales de este mes.

La duración de la paralización puede ser clave para los mercados, mientras que la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal, el 29 de octubre, se producirá dentro de unas semanas. Los operadores consideran casi seguro un recorte de un cuarto de punto en esa fecha, con unas probabilidades implícitas en el mercado de alrededor del 95%, según datos de LSEG.

"Tendremos una sesión de bolsas c.-0,5%, por ej., con retirada de posiciones preventiva, por si el cierre se extendiera inesperadamente (no es lo más probable) y porque caminaremos a ciegas el resto de la semana si, como parece, no se publicarán los datos de empleo americano, que son la referencia de esta semana", dijeron los analistas de Bankinter en su canal de Telegram. "Las caídas fuertes son improbables", añadieron. En el plano macroeconómico, los inversores también estarán pendientes de la publicación de los PMI manufactureros finales de septiembre en la eurozona, Alemania, Francia, España, Reino Unido y Estados Unidos. Esta mañana se han conocido los datos asiáticos, que han mostrado que la actividad de las fábricas se contrajo en la mayoría de las principales economías de la región ante el impacto de los aranceles de EEUU y la débil demanda china y estadounidense. Los mercados también aguardan los datos inflación en la eurozona (0900 GMT) y la encuesta de empleo estadounidense ADP de septiembre (1215 GMT).

A las 0721 GMT del miércoles, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 69,80 puntos, un 0,45%, hasta 15.405,20 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,13%.

En el sector bancario, Santander perdía un 1,40%, BBVA retrocedía un 1,16%, Caixabank avanzaba un 0,25%, Sabadell caía un 1,03%, Bankinter se revalorizaba un 0,34% y Unicaja Banco perdía un 1,20%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,45%, Inditex cedía un 0,06%, Iberdrola se dejaba un 0,16%, Cellnex caía un 0,75% y la petrolera Repsol subía un 0,17%. (Información de Benjamín Mejías Valencia; editado por Jorge Ollero Castela)