El IBEX 35 rompe una racha de siete semanas al alza ante las dudas sobre la Fed y la geopolítica

16 ene (Reuters) - El IBEX 35 abría la sesión del viernes con ligeras pérdidas y apuntaba a cortar una racha de siete semanas en positivo, en un momento en que los mercados globales vigilan con cautela las expectativas sobre la senda de tipos de la Reserva Federal, las reacciones a las protestas en Irán y el optimismo sobre la inteligencia artificial. Los futuros de los fondos del banco central estadounidense han retrasado las expectativas de la próxima bajada de tipos hasta junio tras la mejora de los datos de empleo publicados el jueves, mientras que los precios del petróleo caían junto con el oro y la plata después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, adoptara una postura de espera ante los disturbios en Irán, tras haber amenazado anteriormente con intervenir. Los inversores también digerían el optimismo sobre la inteligencia artificial, tras los alentadores resultados y previsiones de TSMC publicados el jueves.

"(Hay una) sensación de espera sobre Irán y con respecto a las compañías que publicarán la semana próxima (Netflix, J&J e Intel), que podrían volver a animar las bolsas. Espera cuyo desenlace será más probablemente algo alcista en la tarde americana", dijeron los analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

"Los futuros europeos vienen algo flojos (ca.-0,2%), pero los americanos mejor (+0,2%). Hoy sólo tenemos algo de ruido en el yen, menos sensación de inmediatez sobre Irán (lo cual no tiene por qué ser cierto), ayuda de TSMC y el acuerdo tech US/Taiwán", agregaron.

En el plano macroeconómico, los mercados estarán vigilantes de los datos de producción industrial mensual, la actividad empresarial de servicios de la Fed de Nueva York y el índice NAHB del mercado de la vivienda en Estados Unidos durante la tarde europea. Con todo, el índice madrileño anotaba nueve sesiones —incluyendo la de hoy— con movimientos mínimos y cortaba una racha de siete semanas al alza.

A las 0823 GMT del viernes, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 31,00 puntos, un 0,18%, hasta 17.611,70 puntos, mientras que en el conjunto de la semana, el índice muestra un descenso del 0,21%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,61%, BBVA retrocedía un 0,72%, Caixabank cedía un 0,61%, Sabadell caía un 0,34%, Bankinter se revalorizaba un 0,07% y Unicaja Banco perdía un 0,64%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,44%, Inditex avanzaba un 0,61%, Iberdrola se revalorizaba un 0,19%, Cellnex caía un 0,46% y la petrolera Repsol perdía un 1,15%.

El índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,14%. (Información de Benjamín Mejías Valencia; edición de Jorge Ollero Castela)