El ibex 35 se aferra a los 13.000 puntos mientras espera al resultado de la cumbre eeuu-rusia

18 feb (Reuters) - El índice bursátil IBEX 35 mostraba un leve repunte el martes, prolongando con cautela la racha alcista que le permitió retomar en la víspera los 13.000 puntos, un nivel que no visitaba desde junio de 2008.

Con varios índices paneuropeos en máximos históricos, la renta variable parecía entrar en modo de espera ante las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre un posible acuerdo de paz sobre Ucrania, de las que se ha excluido a los líderes europeos.

El lunes, los valores de defensa europeos se beneficiaron del contexto de las negociaciones, ante la perspectiva de mayor gasto militar en la región.

En concreto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la Comisión propondrá eximir la defensa de los límites de la UE al gasto público. Esto ocurre en un momento en que el presidente estadounidense, Donald Trump, está instando a los miembros europeos de la OTAN a financiar la defensa del continente ante una posible amenaza rusa.

"(..) el desenlace racional (de las negociaciones) es que Rusia presione bien porque US ha cometido el error de empezar ofreciendo concesiones a cambio de nada (consolidar la posesión del territorio invadido por Rusia, que Ucrania no entre en la OTAN…) y que la acción bélica rusa se intensifique y vaya con todo lo que le queda (armas y hombres), sabiendo que es ella quien decide cuándo y, casi también, cómo se llega a un alto el fuego que permita que los egos de Trump y Putin se satisfagan, aunque sea indecentemente", dijeron analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

"Esperemos que US tenga un plan inesperado que ahora nadie es capaz de ver para que el desenlace no sea como parece. Lo práctico: se reduce la percepción de la prima de riesgo por geoestrategia, lo que mejora las valoraciones de las bolsas (pero cuidado porque no hay aún nada tangible, ni mucho menos fiable) y da soporte a las compañías de Defensa, idea que venimos defendiendo", añadieron.

Por lo demás, la jornada del martes recuperará la referencia de Wall Street, cerrado el lunes por el Día de los Presidentes, y la principal referencia de peso en el frente macroeconómico será el índice de confianza económica del instituto ZEW en Alemania (1000 GMT).

El miércoles se conocerá el índice de precios al consumo de Reino Unido, que podría traer más noticias negativas para las perspectivas de recortes de los tipos de interés, después del repunte mostrado por el IPC francés a primera hora del lunes.

A las 08:05 GMT del martes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 27,70 puntos, un 0,21%, hasta 13.044,60 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,20%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,24%, BBVA se anotaba un 0,37%, Caixabank avanzaba un 0,63%, Sabadell ganaba un 0,40%, Bankinter se dejaba un 0,04% y Unicaja Banco subía un 0,45%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,10%, Inditex avanzaba un 0,22%, Iberdrola se dejaba un 0,07%, Cellnex ganaba un 0,19% y la petrolera Repsol, que publica resultados trimestrales esta semana, apenas mostraba variaciones.

Enagás, que anunció un crecimiento nulo en sus ingresos de 2024 y pérdidas netas por el impacto de partidas extraordinarias, subía un 0,49%, al estar descontadas en gran medida sus cifras. (Información de Tomás Cobos; editado por Mireia Merino)