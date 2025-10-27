El Ibex 35 se aproxima a máximos históricos tras los acercamientos entre EEUU y China

27 oct (Reuters) - El IBEX 35 iniciaba la semana con tono positivo y se aventuraba a superar sus máximos históricos, en un contexto de optimismo en los mercados después de que Estados Unidos y China dieran señales de acercamiento para un posible acuerdo comercial, al tiempo que los inversores permanecían expectantes en una semana marcada por las reuniones de los principales bancos centrales y los resultados corporativos a ambos lados del Atlántico. En Asia, altos cargos económicos chinos y estadounidenses definieron el domingo el marco de un acuerdo comercial para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, tomen una decisión esta semana en su esperada reunión en Corea del Sur.

Un acuerdo comercial pondría en pausa el aumento de los aranceles estadounidenses y los controles chinos a la exportación de tierras raras, lo que ayudaría a calmar los nervios de los inversores, crispados por la escalada de las tensiones comerciales entre las dos principales economías del mundo.

"De cara al conjunto de la semana, el principal foco de atención será la reunión entre Trump y Xi Jinping (jueves 30-octubre), donde la base para un acuerdo preliminar lograda entre los negociadores de EE.UU. y China deberá ser refrendada por ambos presidentes", dijeron los analistas de Renta 4.

Esta semana, la atención de los inversores también estará en las reuniones de los bancos centrales de Japón, Canadá, Europa y Estados Unidos.

Se espera que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en 25 puntos básicos después de que los precios al consumo en EEUU aumentaran ligeramente menos de lo esperado en septiembre, pero el cierre de la Administración y su impacto en los datos siguen siendo motivo de preocupación.

Con ese recorte de tipos ya contemplado, los mercados están pendientes de cualquier comentario prospectivo del presidente de la Fed, Jerome Powell.

Se espera que el Banco Central Europeo y el Banco de Japón mantengan los tipos de interés esta semana.

"El desenlace semanal debería ser más bien benigno… aunque nos sentiríamos más tranquilos si sencillamente lateralizara, pero tememos que no sea eso lo que ocurra, de manera que continuará extendiéndose la cautela ante los niveles alcanzados… sin que llegue a suceder nada por ello", dijeron los analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

En el plano macroeconómico, los inversores estarán pendientes el lunes de la publicación del dato de confianza empresarial alemana y la oferta monetaria M3 de la eurozona, ambos a las 0900 GMT.

A las 0811 GMT del lunes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 52,60 puntos, un 0,33%, hasta 15.914,10 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,08%.

El selectivo bursátil español marcó su máximo histórico intradía el 9 de noviembre de 2007, en 16.040 puntos, mientras que el máximo de cierre se sitúa ligeramente por debajo, en 15.946, el día anterior. En el sector bancario, Santander subía un 0,80%, BBVA se anotaba un 1,33%, Caixabank avanzaba un 0,57%, Sabadell ganaba un 0,35%, Bankinter se revalorizaba un 0,51% y Unicaja Banco subía un 0,95%. Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,09%, Inditex avanzaba un 0,02%, Iberdrola se dejaba un 0,50%, Cellnex ganaba un 0,37% y la petrolera Repsol subía un 0,19%. (Información de Benjamín Mejías Valencia; editado por Jorge Ollero Castela)