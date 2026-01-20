El IBEX 35 se desinfla ante el choque entre EEUU y la UE por Groenlandia

20 ene (Reuters) - El IBEX 35 abrió el martes con una nueva caída y se alejaba de los máximos históricos de la semana pasada, en un mercado presionado por el repunte de la tensión arancelaria, después de que Donald Trump amenazara con gravámenes adicionales a los países europeos que se oponen a que Estados Unidos tome el control de Groenlandia.

El presidente estadounidense ha vinculado su intento de tomar el control de Groenlandia con su frustración por no haber logrado el Nobel de la Paz, antes de viajar al Foro de Davos, una cumbre en la que cobrarán especial interés sus encuentros con líderes europeos, que han prometido contraatacar si Washington eleva los aranceles. El choque entre Washington y Bruselas "podría resultar en la invalidación del acuerdo comercial EEUU-UE alcanzado el pasado julio (pero pendiente de aprobación en el Parlamento Europeo), a la vez que Macron (Francia) amenaza a EEUU con activar el mecanismo anti coerción, su principal arma de represalia, y reactivar los aranceles por 93.000 millones de euros a productos americanos ya aprobados anteriormente pero cuya implementación se había suspendido tras el acuerdo comercial" indican desde Renta 4.

Estos analistas destacan que, tras permanecer cerrado el lunes por la festividad del Día de los Presidentes, Wall Street incorporará el martes el incremento de tensiones comerciales y geopolíticas. Además, señalan la posibilidad de que llegue la decisión del Tribunal Supremo de EEUU sobre los aranceles recíprocos de Trump, "con altas probabilidades de ser invalidados pero también sustituidos por otros".

Ante el nuevo recrudecimiento de las tensiones y la incertidumbre arancelaria, Citi rebajó la recomendación para la renta variable europea de "sobreponderar" a "neutral".

En el ámbito macroeconómico, en Alemania se conocerá el dato de la encuesta ZEW de enero, para la que se espera un aumento del 45,8 al 50,0 en el subíndice de confianza económica.

Así las cosas, a las 08:02 GMT del martes, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 137,10 puntos, un 0,78%, hasta 17.509,00 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,63%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,82%, BBVA retrocedía un 1,00%, Caixabank cedía un 0,79%, Sabadell caía un 1,53%, Bankinter se dejaba un 1,22% y Unicaja Banco perdía un 1,06%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,48%, Inditex cedía un 0,57%, Iberdrola se dejaba un 0,54%, Cellnex caía un 0,96% y la petrolera Repsol perdía un 0,60%. (Información de Tomás Cobos, edición de Jorge Ollero Castela)