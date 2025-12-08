El IBEX 35 se frena tras sus récords y aguarda el recorte de tipos de la Fed

8 dic (Reuters) - El IBEX 35 abrió el lunes con pocos cambios tras la racha alcista que lo llevó la semana pasada a superar sus máximos históricos y rebasar los 16.700 puntos. El ánimo del mercado es de optimismo prudente, ya que la renta variable y la deuda descuentan un recorte de tipos en Estados Unidos este miércoles, especialmente después de un dato de inflación sin sorpresas el viernes, mientras los inversores afinan el radar para captar cualquier pista sobre los próximos pasos de la Reserva Federal y el tono de las deliberaciones internas.

Según la herramienta IRPR, de LSEG, los futuros apuntan a una probabilidad cercana al 86% de un recorte de 25 puntos básicos de los tipos de referencia de la Fed, por lo que una decisión de mantener causaría una grave convulsión.

Con todo, señales recientes sugieren que la reunión podría ser una de las más movidas de los últimos años: al menos dos de los 12 miembros con voto podrían disentir y hasta nueve de los 19 participantes reflejar en el "dot plot" —gráfico de puntos que refleja dónde prevén los miembros de la Fed que estén los tipos de interés en los próximos años— su oposición a un recorte en diciembre. La Fed no registra tres o más opiniones divergentes en una reunión desde 2019.

"Probablemente vamos a ver cómo el diagrama de puntos refleja más bajadas de tipos para 2026… Creemos que en esta ocasión va a reflejar dos, o incluso tres bajadas de tipos adicionales en 2026", dijo Juan Moreno Martínez de Lecea, analista financiero y de mercados de Bankinter. "Es cierto que (el presidente de la Fed, Jerome) Powell podría aportar un tono algo más 'hawkish' en la comparecencia posterior, pero lo cierto es que sus declaraciones van a ir perdiendo peso a medida que se acerca su salida de la Fed, que se producirá en mayo de 2026", añadió en un vídeo con su análisis semanal de los mercados.

También concentran atención las reuniones de los bancos centrales de Canadá, Suiza y Australia a lo largo de la semana. El consenso es que mantendrán tipos sin cambios; en el caso del Banco Nacional Suizo, el margen para aplicar una nueva relajación con la intención de contrarrestar la fortaleza del franco es limitado al estar ya en el 0%, dada la reticencia de la entidad a volver a tasas negativas. En Europa, las dudas sobre el próximo movimiento del BCE reaparecen después de que Isabel Schnabel, miembro del Consejo de Gobierno, dijera a Bloomberg News que la siguiente decisión podría ser una subida —no un recorte—, aunque no inminente.

En la agenda empresarial de la semana, los inversores esperan los el miércoles 10 de diciembre, y los de Costco y Broadcom el jueves 11.

A las 0805 GMT del lunes, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 26,40 puntos, un 0,16%, hasta 16.662,10 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,05%.

En el sector bancario, Santander perdía un 1,08%, BBVA retrocedía un 0,34%, Caixabank avanzaba un 0,06%, Sabadell caía un 0,12%, Bankinter se dejaba un 0,15% y Unicaja Banco apenas variaba.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,54%, Inditex cedía un 0,18%, Iberdrola se revalorizaba un 0,17%, Cellnex caía un 0,39% y la petrolera Repsol subía un 0,68%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)