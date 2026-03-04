El IBEX 35 se recupera de las pérdidas mientras los inversores ignoran amenazas de Trump

4 mar (Reuters) - El IBEX 35 subía en torno a un 2% el miércoles y se recuperaba de las pérdidas iniciales, en línea con las bolsas europeas, en una sesión marcada por la preocupación en Asia de que la ampliación de la guerra en Oriente Próximo provoque una crisis energética y las amenazas de Estados Unidos de imponer un embargo comercial a España.

Sin embargo, los mercados españoles hicieron caso omiso a las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó el martes con cortar todo el comercio con España, después de que La Moncloa se negara a permitir que el ejército estadounidense utilizara las bases en territorio español para misiones relacionadas a los ataques contra Irán.

"Tengo derecho a detener cualquier negocio que tenga que ver con España. Embargos: puedo hacer lo que quiera con ellos, y es posible que lo hagamos con España", dijo Trump.

Tras la apertura de la bolsa, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reafirmó su postura contra el ataque de EEUU e Israel contra Irán.

"No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno", dijo Sánchez en un discurso televisado al país.

El canciller alemán, Friedrich Merz, quien se encontraba en la Casa Blanca cuando Trump lanzó las amenazas a Madrid, dijo a la prensa que le había comunicado a Trump que España formaba parte de la UE y que cualquier acuerdo comercial debía incluirla.

"Esta es una estrategia que Donald Trump ha utilizado antes contra muchos países, incluida España. Mi reacción inicial fue que, dado que la UE se trata como un bloque comercial único, va a ser complicado para Estados Unidos. Hay algunas cosas que son muy obviamente españolas (que podrían ser objeto de ataques)", dijo James Rossiter, director de estrategia macroeconómica global de TD Securities London.

"EEUU es actualmente la principal fuente del GNL importado, así como el mercado más importante de nuestras exportaciones fuera de Europa", destacaron los analistas de Renta 4 en una nota a clientes.

En el frente macroeconómico, la atención estuvo en la publicación del PMI de servicios. Alemania lideró el crecimiento entre las principales economías de la zona euro con el mayor impulso de los servicios, mientras que la actividad se ralentizó en Italia y España. El sector servicios de Francia siguió contrayéndose, aunque el descenso se moderó.

Más tarde en la jornada se conocerá el PMI de Estados Unidos.

A las 1207 GMT, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 323,70 puntos, un 1,90%, hasta 17.386,10 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 1,45%.

El STOXX 600 sumaba un 1,4%, mientras que el índice general de Madrid ganaba un 1,8%.

En el sector bancario, Santander subía un 2,92%, BBVA se anotaba un 2,80%, Caixabank avanzaba un 1,36%, Sabadell ganaba un 1,26%, Bankinter se revalorizaba un 0,37% y Unicaja Banco subía un 1,45%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,95%, Inditex avanzaba un 1,90%, Iberdrola se revalorizaba un 1,44%, Cellnex ganaba un 0,56% y la petrolera Repsol perdía un 2,17%.

El selectivo español cerró la jornada del martes con una pérdida del 4,6%, la mayor desde abril de 2025. (Información de Benjamín Mejías Valencia; información adicional de Amanda Cooper y Dhara Ranasinghe; edición de Jesús Calero y Javi West Larrañaga)