El IBEX 35 sube con Jackson Hole y las conversaciones entre Trump y Putin en el punto de mira

19 ago (Reuters) - El índice bursátil español IBEX 35 abría la sesión del martes con ligeros avances, cerca de máximos de 18 años, en un momento en que los inversores esperaban el simposio de Jackson Hole de la Reserva Federal, que se celebrará esta semana, en busca de pistas sobre posibles recortes de tipos y ponderaban los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

Los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole del 21 al 23 de agosto podrían ofrecer claridad sobre las perspectivas económicas y el marco de política monetaria del banco central.

En el frente geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en las redes sociales que había llamado a su colega ruso, Vladimir Putin, y había comenzado a organizar una reunión entre Putin y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, a la que seguiría una cumbre trilateral entre los tres presidentes, al tiempo que se reunía con Zelenski y un grupo de aliados europeos en la Casa Blanca.

"El fin de semana quedó claro que las posturas siguen alejadas y por tanto damos poca probabilidad a una resolución rápida del conflicto", dijeron los analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

Las bolsas estarán "en compás de espera hasta la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole (de jueves a sábado), reaccionando de forma muy moderada ante el resto de referencias", agregaron.

A las 0702 GMT del martes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 28,40 puntos, un 0,19%, hasta 15.280,10 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,12%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,48%, BBVA se anotaba un 0,12%, Caixabank avanzaba un 0,34%, Sabadell ganaba un 0,35%, Bankinter se revalorizaba un 0,15% y Unicaja Banco subía un 0,58%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,08%, Inditex avanzaba un 0,25%, Iberdrola se revalorizaba un 0,06%, Cellnex caía un 0,13% y la petrolera Repsol perdía un 0,11%. (Información de Benjamín Mejías Valencia; editado por Jorge Ollero Castela)