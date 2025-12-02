El IBEX 35 sube con timidez ante la cautela por los datos en Europa y EEUU

2 dic (Reuters) - El IBEX 35 abrió la sesión del martes con ligeros avances, en un contexto de moderación en los mercados mientras aguardan por las referencias macroeconómicas de EEUU, para calibrar el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal, y la cifra de inflación en la eurozona.

La actividad manufacturera estadounidense se contrajo por noveno mes consecutivo en noviembre, según los datos publicados el lunes, ya que las fábricas informaron de la debilidad de los nuevos pedidos y el aumento de los costos de los insumos impulsados en parte por los aranceles.

Para el resto de la semana destacan el dato de empleo ADP de noviembre el miércoles y el postergado índice PCE de septiembre, el indicador de inflación preferido de la Fed, que se publicará el viernes.

Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos en diciembre es del 88%.

Al otro lado del Atlántico, la atención estará en los datos de inflación de la eurozona, que se conocerán a las 10:00 GMT.

"Esperamos estabilidad en el +2,1% en general y en el +2,4% en subyacente, confirmando nuestra idea de tipos de interés sin cambios en el BCE a lo largo de 2026", dijo Renta 4 en una nota a clientes.

A las 08:15 GMT del martes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 74,60 puntos, un 0,46%, hasta 16.463,60 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,03%. "Hoy sesión sin rumbo definido, aunque no se descarta cierto tono bajista al cierre de la sesión ante la escasez de referencias capaz de mover el mercado", dijeron los analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

"Esperamos sesión de transición a la espera de cifras de empleo (ADP + Challenger + peticiones) y PCE en los próximos días. Sin embargo, el foco sigue puesto en las importantes referencias de la semana que viene con la reunión de la Fed (10 dic.) y los resultados de Oracle (9 dic.) y Broadcom (11 dic.)", agregaron.

En el sector bancario, Santander subía un 0,75%, BBVA se anotaba un 0,19%, Caixabank avanzaba un 1,52%, Sabadell ganaba un 1,04%, Bankinter se revalorizaba un 2,23% y Unicaja Banco subía un 1,49%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,19%, Inditex cedía un 0,28%, Iberdrola se revalorizaba un 0,70%, Cellnex caía un 0,70% y la petrolera Repsol subía un 0,74%.

Entre el resto de las eléctricas, Naturgy se anotaba un 0,08%, mientras Endesa avanzaba un 0,55%. (Información de Benjamín Mejías Valencia; editado por María Bayarri Cárdenas)