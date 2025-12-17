El IBEX 35 sube pendiente de los datos de EEUU y los bancos centrales

17 dic (Reuters) - El IBEX 35 abrió la sesión del miércoles con ligeros avances, en un momento en que los mercados analizan los postergados datos macroeconómicos de Estados Unidos tras el prolongado cierre de la Administración, en busca de señales sobre la senda de la Reserva Federal para 2026. Una lectura mixta del empleo en EEUU no logró mover la aguja sobre las perspectivas de los tipos de interés de la Fed, dejando a los inversores a la espera de nuevas señales para sus próximos movimientos.

Aunque el crecimiento del empleo repuntó más de lo esperado en noviembre tras su mayor caída en casi cinco años en octubre, la tasa de desempleo subió al 4,6%, la más alta en más de cuatro años.

"Aun con todo, la creación de empleo es mejor de la esperada, con el sector privado +69.000 en noviembre y +52.000 en octubre, lo que hace que apenas varíen las estimaciones del mercado respecto a futuras bajadas de tipos de interés", dijeron los analistas de Renta 4 en una nota a clientes.

La semana pasada, la Reserva Federal recortó los tipos, tal y como se esperaba, pero señaló que es improbable que los costes de endeudamiento sigan bajando a corto plazo, proyectando sólo un recorte más de los tipos en 2026. Sin embargo, los mercados prevén dos recortes de tipos el año que viene, aunque es poco probable que se produzcan en enero.

Fuera de Estados Unidos, los inversores están pendientes esta semana de las decisiones de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón (BoJ). Se espera que el BoE recorte los tipos, mientras que los inversores apuestan por que el BCE se mantendrá al margen y el BoJ los subirá.

En el plano macroeconómico, los mercados estarán pendientes en la jornada del dato final de inflación al consumo en la eurozona (1000 GMT) y el índice IFO de confianza empresarial alemán (0900 GMT), además de las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos (1200 GMT).

No obstante, el foco principal esta semana —tras el dato de empleo de EEUU— estará en el esperado IPC estadounidense de noviembre, que se conocerá el jueves, y el índice de gastos de consumo personal, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, el viernes.

"Apertura plana en las plazas europeas (futuros Eurostoxx +0,2%, futuros S&P 0%), a la espera de nuevas referencias macro (mañana IPC americano), reuniones de bancos centrales (mañana BCE y BoE y el viernes BoJ) y con noticias de interés en el sector tecnológico y en el plano geopolítico", agregaron en Renta 4.

"Estos días hemos estado —y todavía seguiremos un poco más— nadando entre dos aguas, con dudas que fuerzan retrocesos no preocupantes, pero que generan un contexto de mercado débil que resulta de lo más conveniente para poner los niveles algo más accesibles para posicionarse de cara a 2026", dijeron por su parte los analistas de Bankinter.

A las 0813 GMT del miércoles, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 60,10 puntos, un 0,36%, hasta 16.982,00 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,28%.

En el sector bancario, Santander subía un 1,14%, BBVA se anotaba un 0,34%, Caixabank avanzaba un 0,98%, Sabadell ganaba un 0,99%, Bankinter se revalorizaba un 0,32% y Unicaja Banco subía un 1,18%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,64%, Inditex avanzaba un 0,40%, Iberdrola se dejaba un 0,14%, Cellnex no tenía variación y la petrolera Repsol subía un 0,85%. (Información de Benjamín Mejías Valencia; edición de Jorge Ollero Castela)