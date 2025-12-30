El Ibex 35 sube un 0,93% y marca un nuevo máximo histórico de 17.354,9 puntos

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes, la penúltima de 2025, con una subida del 0,93%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 17.354,9 puntos, pese a que en la media sesión limitaba las subidas al entorno del 0,50%. Con estos niveles, el selectivo acumula una subida anual de más del 50%. La sesión de hoy se ha desarrollado con normalidad, aunque la de mañana solamente se extenderá hasta las 14.00 horas. El 1 de enero, los mercados permanecerán cerrados. Bajo el plano 'macro' nacional, el IPC recortó su tasa interanual en diciembre una décima, hasta el 2,9%, debido a la bajada de los precios de los carburantes, según los datos avanzados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2025, de media, la inflación general española cierra en el 2,7%, una décima inferior a la del 2024. Dentro del plano empresarial, Indra ha cerrado este martes la compra del 89,68% de Hispasat a Redeia por 725 millones de euros. Al tiempo, ha realizado una reestructuración de la cúpula directiva de la operadora de satélites, de su rama militar y de su propia división de Espacio, al frente de la cual se situará ahora Miguel Ángel Panduro, hasta ahora CEO de Hispasat. Entre los valores que más han subido este martes se encuentran Indra (+2,62%), Acerinox (+2,43%), Unicaja (+1,89%), Banco Santander (+1,61%) y BBVA (+1,47%). Del lado contrario, solamente tres valores han cerrado la jornada con caídas: Grifols (-1,19%), Fluidra (-0,09%) y Aena (-0,04%). El resto de las principales Bolsas europeas ha cerrado en positivo, con Londres subiendo un 0,75%; París, un 0,69%; Fráncfort, un 0,57%; y Milán, un 1,14%. El barril de Brent cotizaba en los 61,99 dólares al cierre de la sesión europea, un 0,08% más; mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 58,15 dólares, un 0,12% más. Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años subía al 3,287%, desde el 3,250% del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se elevaba en algo más de un punto, hasta los 43,3 puntos básicos. En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,07% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1764 dólares por cada euro.