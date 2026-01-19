El IBEX 35 sufre tras el órdago arancelario de Trump y se aleja de máximos

19 ene (Reuters) - El IBEX 35 retrocedía el lunes, alejándose de su reciente récord, arrastrado por el repunte del riesgo geopolítico tras las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a varios países europeos si EEUU no consigue hacerse con Groenlandia y a la espera de una respuesta coordinada por parte de la UE.

Los líderes comunitarios debatirán el jueves, en una cumbre extraordinaria en Bruselas, un abanico de opciones. Entre ellas, un paquete de aranceles sobre 93.000 millones de euros de importaciones de EEUU que podría activarse automáticamente el 6 de febrero tras una suspensión de seis meses.

El giro bursátil llega después de diez sesiones de lateralidad cerca de máximos —el viernes el selectivo español tocó un récord de 17.711 puntos—, en un entorno marcado por las tensiones geopolíticas y la inquietud sobre la independencia de la Reserva Federal estadounidense ante las presiones de Trump. En paralelo, persiste la incertidumbre sobre la estabilidad en Irán, donde el Gobierno ha reprimido con dureza las revueltas populares —aunque de momento parecía alejarse la posibilidad de una intervención estadounidense en el país—, y sobre el futuro de Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.

Trump se comprometió el sábado a aplicar desde el 1 de febrero una batería creciente de aranceles a Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia, además de Reino Unido y Noruega, hasta que a EEUU se le permita comprar Groenlandia, un movimiento que varios grandes Estados de la UE tacharon de chantaje.

Analistas de Bankinter indicaron en su canal de Telegram que "la variable geoestratégica pasa a ser el principal factor para el mercado. Sobre todo sabiendo que la imprevisibilidad forma parte de la estrategia de Trump, cualquiera que sea el tema".

"Groenlandia va para largo, pero calentándose en el corto plazo con la imposición selectiva de un arancel adicional del 10% a los estados europeos que llevaron tropas a la isla... lo cual también forma parte de la estrategia de Trump para conseguir una convivencia normalizada con la incertidumbre, de manera que el desenlace final no sorprenda, incluso aunque sea traumático."

A las 08:02 GMT del lunes, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 187,20 puntos, un 1,06%, hasta 17.523,70 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 1,06%.

En el sector bancario, Santander perdía un 2,37%, BBVA retrocedía un 0,86%, Caixabank cedía un 1,82%, Sabadell caía un 1,79%, Bankinter se dejaba un 1,40% y Unicaja Banco perdía un 1,98%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,30%, Inditex cedía un 1,29%, Iberdrola se revalorizaba un 0,30%, Cellnex ganaba un 0,19% y la petrolera Repsol perdía un 0,57%. (Información de Tomás Cobos, edición de Jorge Ollero Castela)