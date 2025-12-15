El IBEX 35 toca los 17.000 puntos a la espera de los bancos centrales

15 dic (Reuters) - El IBEX 35 inició la sesión del lunes en nuevos máximos históricos y alcanzó por momentos los 17.000 puntos, en una semana en la que se conocerán las decisiones de los principales bancos centrales en materia de tipos de interés, así como datos clave de Estados Unidos que podrían orientar las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal para el nuevo año.

Entre los bancos centrales que tomarán decisiones esta semana, se espera que el Banco de Japón suba los tipos en 25 puntos básicos, hasta el 0,75%, mientras que el Banco de Inglaterra podría realizar un recorte de igual magnitud, hasta el 3,75%. Se espera que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés, junto con el Riksbank sueco y el Banco de Noruega.

"Veremos cuál es el tono del discurso de (Christine) Lagarde, teniendo en cuenta que las palabras de (Isabel) Schnabel contrastan con el sesgo 'dovish' de las actas de octubre", dijeron los analistas de Renta 4 en una nota a clientes.

Los inversores también tendrán la oportunidad de ponerse al día con los datos económicos que se retrasaron por el cierre de la Administración estadounidense, incluido el informe de empleo de noviembre y el índice mensual de precios al consumo. Sin embargo, los mercados seguían digiriendo las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal, después de que el banco central estadounidense recortara los tipos en 25 puntos básicos la semana pasada en una inusual decisión dividida, al tiempo que señalaba una probable pausa, en un momento en que la inflación sigue estancada y las perspectivas laborales son inciertas. También los inversores seguían con atención las dudas sobre la economía china, tras la publicación de unos datos que reactivaron los llamados a nuevos estímulos económicos de Pekín, y las dudas sobre el sector tecnológico y el auge de la inteligencia artificial, después de los resultados de Oracle y Broadcom de la semana pasada.

"El fuerte golpe del viernes (semis -5,1%) a las puertas del cierre de 2025 muy probablemente sea una oportunidad para comprar más barato en lugar de atemorizarse y reducir exposición por si acaso", dijeron en Bankinter. "Porque en absoluto existe un problema sobre las tecnologías cotizadas, aunque sí lo haya sobre Oracle y sobre la IA aún no cotizada, como OpenIA, Anthropic, etc."

En el plano macroeconómico regional, los mercados aguardan por la producción industrial de la eurozona (1000 GMT) y el índice de confianza de los constructores de NAHB en Estados Unidos (1500 GMT).

A las 0814 GMT del lunes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 141,30 puntos, un 0,84%, hasta 16.995,70 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,30%.

En el sector bancario, Santander subía un 1,58%, BBVA se anotaba un 1,48%, Caixabank avanzaba un 1,70%, Sabadell ganaba un 1,19%, Bankinter se revalorizaba un 1,58% y Unicaja Banco subía un 1,42%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,73%, Inditex avanzaba un 0,18%, Iberdrola se revalorizaba un 0,34%, Cellnex caía un 0,67% y la petrolera Repsol subía un 0,41%. (Información de Benjamín Mejías Valencia; editado por Jorge Ollero Castela)