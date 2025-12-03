El IBEX 35 toca máximos históricos impulsado por Indec y el optimismo sobre la Fed

3 dic (Reuters) - El IBEX 35 abrió el miércoles con un alza del 1% y en niveles récord, al calor de las apuestas de recortes de tipos en EEUU y del meteórico repunte de Inditex.

El selectivo apunta a encadenar su octava sesión consecutiva, una racha que, aunque jalonada por avances mínimos en algunas jornadas, sería la mejor desde las diez subidas entre el 4 y el 15 de agosto, y coloca al índice por encima del récord que había alcanzado el 12 de noviembre.

El optimismo monetario se alimenta de las señales procedentes de Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que a principios del próximo año anunciará a quién propondrá como presidente de la Reserva Federal, abriendo la puerta a un perfil potencialmente más proclive a abaratar el coste del dinero que el actual, Jerome Powell.

Según la herramienta de futuros monetarios IRPR, de LSEG, el mercado descuenta ahora un 85% de probabilidad de que la Fed recorte 25 puntos básicos en su reunión de la próxima semana.

Tras el repunte de Wall Street, el tono de los mercados globales se estabiliza este miércoles, después del episodio de aversión al riesgo de esta semana que desató esta semana ventas de bonos a escala mundial y caídas en criptodivisas.

Según destaca Sergio Ávila, analista de mercados de IG, la tendencia alcista se apoya en un "mayor apetito por riesgo", y destaca que el "el foco está en los próximos datos de empleo e inflación de EEUU para afinar las expectativas de nuevos recortes de tipos de la Fed".

La atención del día pasa por el informe de empleo privado de ADP, dado que la publicación de las nóminas no agrícolas del viernes se ha retrasado por el recién concluido cierre de la Administración estadounidense. En paralelo, el viernes llegará el deflactor del gasto en consumo (PCE), la medida de inflación preferida por la Fed.

En el telón de fondo geopolítico, el Kremlin señaló el miércoles que Rusia y Estados Unidos no alcanzaron un acuerdo sobre un eventual pacto de paz para la guerra en Ucrania tras una reunión de cinco horas entre el presidente Vladimir Putin y los principales enviados de Trump.

Entre los valores individuales, Inditex subía un 7% y lideraba el selectivo español. La matriz de Zara informó de que sus ventas crecieron un 10,6% en moneda constante al inicio de su cuarto trimestre, superando las expectativas de los analistas para noviembre, un periodo que incluye las cruciales ventas del "Black Friday".

El analista de IG destaca que "lo importante (es que la empresa textil) confirma un arranque de cuarto trimestre con ventas en constante moneda a doble dígito. El mensaje para el mercado es claro: el modelo sigue funcionando incluso con clima raro y consumo más selectivo".

No obstante, este experto advierte de que "a corto plazo, estos datos respaldan que Inditex mantenga prima frente al sector, pero el listón de expectativas es muy alto. Si la compañía sigue defendiendo márgenes y controlando inventarios, veo más probabilidad de consolidación en rangos altos que de una corrección profunda".

Con estos ingredientes, a las 0815 GMT del miércoles, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 157,00 puntos, un 0,95%, hasta 16.630,10 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,27%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,17%, BBVA se anotaba un 0,05%, Caixabank avanzaba un 0,50%, Sabadell caía un 0,03%, Bankinter se dejaba un 0,57% y Unicaja Banco subía un 0,31%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,28%, Iberdrola se dejaba un 0,14%, Cellnex ganaba un 1,24% y la petrolera Repsol subía un 0,68%.

Destacaba también la caída del 2% de Enagás tras recibir una rebaja en la recomendación de Citigroup. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)