El IBEX 35 toca nuevos techos, pero vigila a la Fed y a la Corte Suprema de EEUU

14 ene (Reuters) - El IBEX 35 abrió el miércoles con sesgo alcista y en zona de máximos históricos, tras seis sesiones de escasa variación que han dejado al mercado sin una dirección clara en medio de tensiones geopolíticas y del recalibramiento de las expectativas sobre tipos de interés. El tono alcista se ve apoyado por las subidas en Asia, aunque persisten varios focos de inquietud, entre los que destaca la amenaza a la independencia de la Reserva Federal (Fed) que seguía presente después de la investigación penal abierta por el Gobierno del presidente Donald Trump contra Jerome Powell.

Por ahora, los mercados parecen interpretar el episodio como un incremento de la presión para obtener recortes de tipos en un año electoral, con la expectativa de que prevalezca el sentido común y no haya cambios estructurales en la gestión de la política monetaria. Responsables de grandes bancos centrales y ejecutivos de Wall Street expresaron su respaldo a la independencia de la Fed, advirtiendo de que una interferencia política podría traducirse en más inflación, mayores costes de financiación pública y mayor volatilidad económica. En el frente macro, el IPC de Estados Unidos fue ligeramente más benigno de lo previsto, aunque el repunte respecto al mes anterior reforzó las expectativas de que la Fed mantenga sin cambios los tipos en enero.

El miércoles se conocerá el índice de precios al productor, pero la referencia central de la jornada será el posible fallo de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles impulsados por Trump.

"Tras las audiencias de principios de noviembre, varios miembros (del tribunal) mostraron su escepticismo con la interpretación que se hizo de la ley, por lo que la probabilidad de que los aranceles recíprocos sean invalidados es alta, lo que rebajaría el arancel medio desde niveles cercanos al 17% hasta el 9%, si bien estimamos que serían sustituidos por otros aranceles para mantener los ingresos fiscales", dijeron analistas de Renta 4 en su informe matutino. El frente geopolítico añadía otra capa de incertidumbre. El primer ministro de Groenlandia reiteró que su país prefiere seguir integrado en Dinamarca antes que convertirse en territorio estadounidense, en medio de las presiones del presidente Trump para hacerse con el control de la isla ártica.

Los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunirán el miércoles con el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, y con el secretario de Estado, Marco Rubio. Además, el mundo seguía pendiente de Irán, donde las protestas contra el régimen han sido reprimidas con un saldo de más de 2.500 muertos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los iraníes a continuar las movilizaciones, prometiendo ayuda, mientras Teherán acusó a Estados Unidos e Israel de fomentar la violencia y atribuyó las muertes a "operativos terroristas" con apoyo extranjero.

Por lo demás, los mercados asiáticos avanzaban respaldados por la especulación de elecciones anticipadas en Japón que podrían abrir la puerta a nuevas medidas de estímulo fiscal, y los inversores se preparan para la temporada de resultados empresariales, después de conocer las cifras del banco de inversión estadounidense JP Morgan el martes.

Con este contexto, a las 08:05 GMT del miércoles el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 93,90 puntos, un 0,53%, hasta 17.781,00 puntos, el nivel más alto de su historia, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,18%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,19%, BBVA se anotaba un 0,71%, Caixabank avanzaba un 0,19%, y Sabadell caía un 0,42%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,18%, Inditex avanzaba un 0,81%, Iberdrola se revalorizaba un 1,04%, Cellnex ganaba un 0,34% y la petrolera Repsol perdía un 0,31%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)