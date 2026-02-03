El IBEX 35 toca por primera vez los 18.000 puntos pese a los temores en bolsas globales

2 feb (Reuters) - El índice madrileño IBEX 35 cerró la jornada del lunes por primera vez en su historia por sobre las 18.000 unidades, en un contexto de caída de los precios de las materias primas, que tensó el ánimo inversor al inicio de una semana cargada de resultados, reuniones de bancos centrales y datos macro.

El selectivo bursátil español cerró con un alza de 234,30 puntos, un 1,31%, hasta los 18.115,20, su máximo histórico.

En el sector bancario, Santander subió un 2,49%, BBVA se anotó un 2,14%, Caixabank avanzó un 2,29%, Sabadell ganó un 2,75%, y Bankinter se revalorizó un 1,91%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotó un 1,02%, Inditex avanzó un 0,91%, Iberdrola se dejó un 0,18%, Cellnex cayó un 0,12% y la petrolera Repsol perdió un 1,18%.

El índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 subió un 1,09%. (Información de Benjamín Mejías Valencia; edición de Natalia Ramos)