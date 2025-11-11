El IBEX abre en máximos históricos ante el posible fin del cierre de la Administración de EEUU

11 nov (Reuters) - El IBEX 35 abrió la sesión del martes con ganancias y seguía alcanzando máximos históricos, después de que el Senado estadounidense aprobara a última hora del lunes una ley que pondría fin al cierre más largo de la Administración en la historia del país.

El acuerdo, que llega una semana después de que los demócratas ganaran elecciones de alto nivel en Nueva Jersey, Virginia y Nueva York, se dirige a la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, donde el presidente de la cámara Mike Johnson ha dicho que le gustaría aprobarlo tan pronto como el miércoles y enviarlo al presidente Donald Trump para que lo firme como ley.

Indicadores económicos clave, como el dato de nóminas no agrícolas, se han retrasado debido al cierre. Una reapertura de la Administración en los próximos días ofrecerá más claridad sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos y la senda de tipos de interés de la Fed.

"Una vez se recupere el normal funcionamiento de la Administración americana, la atención estará en la publicación de las numerosas referencias macro que no hemos podido conocer en el último mes, y que serán relevantes de cara a la toma de decisiones de la Fed en el corto plazo (reunión 10-diciembre, probabilidad 64% de -25 pb), especialmente los datos oficiales de empleo (faltan por publicarse los de septiembre y octubre)", dijeron los analistas de Renta 4.

A falta de indicadores oficiales en EEUU, a las 1100 GMT se conocerá el índice de NFIB sobre la confianza de las pequeñas empresas. En Alemania se publicarán los datos de ZEW sobre confianza inversora a las 1000 GMT.

"Sesión de tránsito hacia la reapertura del Gob. US, algo que el mercado querrá comprobar que se produce entre jueves y viernes", dijeron en Bankinter.

A las 0820 GMT del martes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 69,50 puntos, un 0,43%, hasta 16.252,00 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,65%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,20%, BBVA se anotaba un 1,15%, Caixabank avanzaba un 0,17%, Sabadell ganaba un 0,36%, Bankinter se revalorizaba un 0,37% y Unicaja Banco subía un 0,08%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,06%, Inditex avanzaba un 0,85%, Iberdrola se revalorizaba un 0,11%, Cellnex caía un 0,19% y la petrolera Repsol subía un 0,85%. (Información de Benjamín Mejías Valencia; editado por María Bayarri Cárdenas)