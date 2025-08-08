El Ibex acaricia su mejor semana en casi cuatro meses ante la desescalada comercial

( )

8 ago (Reuters) - El IBEX 35 se dirigía el viernes hacia su mejor evolución semanal desde mediados de abril y ampliaba los máximos de 17 años y medio alcanzados esta semana, alentado por la relativa calma en el frente comercial y las esperanzas de relajación monetaria en Estados Unidos.

Aunque, en lo tocante a la guerra comercial, el mercado aún aguarda al 12 de agosto, fecha en que finaliza la actual tregua entre Washington y Pekín, el acuerdo arancelario entre EEUU y la Unión Europea ha alejado el temor a que se materializara el peor de los escenarios. El mercado de renta variable recibía además el impulso de las apuestas sobre rebajas de los tipos de interés en Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump realizara un nombramiento provisional para una vacante en la Reserva Federal (Fed) y reavivara así las expectativas de que elegirá a un candidato más proclive a abaratar los préstamos para reemplazar al presidente Jerome Powell.

En todo caso, analistas de Renta 4 advierten en su informe matutino de que las "valoraciones, exigentes, apuntan a cierta complacencia a corto plazo que podría llevar a un respiro en agosto, concediendo una oportunidad de compra a mejores precios".

Entre los potenciales riesgos que justificarían las tomas de beneficios, esta casa de valores destaca la negociación EEUU-China, el ultimátum de Washington a Moscú para pactar una tregua con Ucrania, y los riesgos asociados a una subida de tipos en "Japón, donde no olvidamos las tensiones vividas en agosto de 2024 cuando el Nikkei llegó a perder un 20% en tres días, en lo que supuso un aviso a navegantes".

Por lo demás, la agenda macroeconómica no presenta ninguna referencia de peso, y los mercados podrían registrar actividad limitada ante la ausencia de muchos inversores por el periodo vacacional.

A las 07:02 GMT del viernes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 47,60 puntos, un 0,32%, hasta 14.738,50 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,22%.

En el conjunto de la semana, el IBEX 35 muestra un alza del 4,33%, su mejor evolución desde la semana finalizada el 18 de abril del año en curso.

La del viernes es además la quinta jornada consecutiva, lo que supone la racha más prolongada de alzas desde mediados de mayo.

En el sector bancario, Santander subía un 0,42%, BBVA se anotaba un 0,42%, Caixabank avanzaba un 0,30%, Sabadell ganaba un 0,28%, Bankinter se dejaba un 0,51% y Unicaja Banco subía un 0,35%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,58%, Inditex avanzaba un 0,35%, Iberdrola se revalorizaba un 0,42%, Cellnex apenas mostraba cambios y la petrolera Repsol perdía un 0,08%.

(Información de Tomás Cobos, editado por Jorge Ollero Castela)