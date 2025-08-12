El Ibex avista ya los 15.000 puntos con la ayuda de la tregua entre China y EEUU

( )

12 ago (Reuters) - El IBEX 35 abrió el martes al alza tras prolongarse la tregua comercial entre Estados Unidos y China, mientras el mercado espera un dato crucial de inflación de Estados Unidos.

Las dos mayores potencias económicas del mundo el lunes su periodo de negociación comercial

por otros 90 días aranceles mutuos de más del 100% en algunos casos.

Aunque la medida estaba en parte descontada por los mercados, daba a la renta variable un impulso adicional que deja al IBEX 35 a 100 puntos de la cota psicológica de los 15.000, una barrera que no supera desde enero de 2008.

De cerrar en positivo, se trataría de la séptima jornada consecutiva al alza en el índice, aunque todo dependerá del IPC mensual de Estados Unidos que se publica a las 1230 GMT.

En caso de ser más elevado de lo previsto, el dato podría rebajar las expectativas de recortes de tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) en los próximos meses.

Los analistas prevén que el índice general de precios al consumo muestre subidas del 0,2% mensual y del 2,8% interanual, mientras que para los indicadores subyacentes (que excluyen energía y alimentos frescos por su elevada volatilidad) los incrementos serían del 0,3% y del 3,0% respectivamente.

Tras la reciente racha alcista en las bolsas, algunos observadores del mercado advierten de un optimismo excesivo que podría chocar bruscamente con la realidad en algún momento de agosto.

Así, analistas de Bankinter destacan en su canal de Telegram que "una encuesta de BofA muestra que el 91% de los gestores de fondos encuestados (169 con AUMs conjuntos de US$413.000 millones) consideran que la bolsa americana está sobrevalorada. Es decir, nuevos estímulos deben justificar esas valoraciones o bolsa, y también bonos, deberían sufrir una corrección". Por lo demás, las plazas financieras esperan a la cumbre entre Rusia y Estados Unidos que tendrá lugar el viernes para abordar la guerra en Ucrania.

Con este contexto, a las 07:05 GMT del martes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 43,90 puntos, un 0,30%, hasta 14.899,80 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,34%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,20%, BBVA retrocedía un 0,19%, Caixabank avanzaba un 0,42%, Sabadell ganaba un 1,35%, Bankinter se dejaba un 0,12% y Unicaja Banco subía un 0,33%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,06%, Inditex avanzaba un 0,43%, Iberdrola se revalorizaba un 0,26%, Cellnex ganaba un 0,53% y la petrolera Repsol subía un 1,25%. (Información de Tomás Cobos)