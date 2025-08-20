El Ibex cede ante el nerviosismo tecnológico en Wall Street y a la espera de Jackson Hole

20 ago (Reuters) - El índice bursátil español IBEX 35 abría la sesión del miércoles con pérdidas, mientras las bolsas mundiales reaccionaban al nerviosismo del sector tecnológico en Wall Street y aguardaban el mensaje del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre la senda de los tipos de interés en una conferencia a finales de semana. Los índices Nasdaq y S&P 500 cayeron el martes presionados por los valores tecnológicos, después de que fuentes de Reuters dijeran que el secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, está estudiando la posibilidad de que el Gobierno adquiera participaciones en Intel y otras empresas de chips a cambio de subvenciones en virtud de la Ley CHIPS, destinada a impulsar la construcción de fábricas en todo el país.

"Tecnología en toma de beneficios (Nq-100 -1,4%) más por cautela que por noticias que lo justifiquen", afirmaron los analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

No obstante, el foco principal de los inversores sigue estando en el simposio anual de la Fed en Jackson Hole, en Wyoming, Estados Unidos, del 21 al 23 de agosto, donde los comentarios de Powell serán escrutados en busca de cualquier pista sobre las perspectivas del banco central sobre la economía y la política monetaria.

Los futuros de los tipos de la Fed apuntan a un total de dos recortes de 25 puntos básicos cada uno este año y el primero se espera para septiembre, según datos recopilados por LSEG.

"Aspecto flojo para hoy porque irá extendiéndose la natural cautela previa a Jackson Hole (reunión anual de banqueros centrales en Wyoming), que empieza mañana y terminará el sábado. Powell hablará el viernes 16h. Supone un test para su actitud reactiva con respecto a las siguientes bajadas de tipos", agregaron en Bankinter.

A las 0715 GMT del miércoles, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 49,80 puntos, un 0,33%, hasta 15.254,00 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,33%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,95%, BBVA retrocedía un 0,46%, Caixabank cedía un 0,39%, Sabadell caía un 0,26%, Bankinter se revalorizaba un 0,15% y Unicaja Banco perdía un 0,25%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,31%, Inditex cedía un 0,59%, Iberdrola se revalorizaba un 0,37%, Cellnex caía un 0,40% y la petrolera Repsol perdía un 0,33%. (Información de Benjamín Mejías Valencia; editado por Jorge Ollero Castela)