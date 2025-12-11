El IBEX cede en la apertura ante la cautela de la Fed y un nuevo bache tecnológico

11 dic (Reuters) - El IBEX 35 abrió el jueves con un leve recorte, aunque todavía pegado a sus máximos históricos, en una sesión marcada por la cautela tras el último movimiento de la Reserva Federal y por el giro de sentimiento hacia los valores tecnológicos después de los resultados de Oracle.

Pese a la caída, y con el cierre del año a la vista, el selectivo acumula un alza del 44% en 2025. La Reserva Federal bajó los tipos el miércoles, con un consejo muy dividido, y señaló que no prevé reducciones adicionales en el corto plazo mientras evalúa un mercado laboral que da señales de enfriamiento y una inflación que "permanece algo elevada".

Sus nuevas proyecciones —condicionadas por la falta de datos tras un cierre de la Administración de seis semanas— sitúan la inflación en torno al 2,4% a finales del próximo año, con crecimiento del 2,3% y paro en el 4,4%, y reflejan la dificultad de forjar consensos en un organismo abocado a un relevo de liderazgo, con Donald Trump llamado a nominar en semanas al sucesor de Jerome Powell. El ánimo en tecnología se enfrió después de que las previsiones de Oracle no alcanzaran fueran inferiores a lo esperado y de que sus directivos anticiparan mayor gasto, una señal de que la inversión en infraestructura de IA tarda más de lo que el mercado esperaba en traducirse en beneficios.

Antes de la apertura, los analistas de Bankinter anticipaban un "tono flojo (…) hasta que se aclare que Oracle no es representativo de lo que sucede con la IA. Por eso la sesión se moverá desde 'peor' hacia 'menos mal', poco a poco".

"Hoy se favorecerá la liquidez, de manera preventiva y hasta comprobar que el mercado se serena, así que es cuestionable que los bonos salgan beneficiados de la situación. Será un día tipo 'flight to cash' o regreso a la liquidez, hasta que escampe y se aclare. Porque no sucede nada grave, ni inesperado", añaden, en comentarios difundidos antes de la apertura en su canal de Telegram. En el frente geopolítico, las expectativas sobre una negociación para detener la guerra entre Rusia y Ucrania también están en el radar. Los máximos dirigentes de Reino Unido, Francia y Alemania mantuvieron una llamada con Donald Trump para abordar los últimos esfuerzos de paz de Washington, que calificaron como un "momento crítico". Según The Wall Street Journal, el plan del presidente de Estados Unidos incluiría restablecer los flujos de energía rusa a Europa, impulsar inversiones estadounidenses en tierras raras y energía rusas y aprovechar activos soberanos rusos congelados. La agenda corporativa aporta más referencias en la recta final de la semana, con resultados de Costco y Broadcom, entre otras. Entre los valores individuales, Naturgy retrocedía un 5,35%, tras la venta por parte de BlackRock de un 7% del capital mediante una colocación acelerada.

Bankinter se dejaba un 0,58% después de que Exane BNP Paribas recortara su recomendación, mientras Iberdrola retrocedía un 1,35%, tras sufrir también una rebaja, en este caso de Jefferies.

A las 0805 GMT del jueves, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 48,70 puntos, un 0,29%, hasta 16.713,80 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,22%. En el sector bancario, Santander perdía un 0,15%, BBVA se anotaba un 0,03%, Caixabank cedía un 0,28%, Sabadell ganaba un 0,15%, y Unicaja Banco no tenía variación.

Entre el resto de grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,05%, Inditex apenas variaba, Cellnex ganaba un 0,63% y la petrolera Repsol perdía un 0,06%. (Información de Tomás Cobos)