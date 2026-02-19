El IBEX cede tras nuevo récord ante cautela de la Fed y tensión geopolítica

19 feb (Reuters) - El IBEX 35 abrió el jueves con un leve recorte, tras cerrar la víspera en máximos históricos, en una sesión condicionada por unas actas de la Reserva Federal que rebajan la expectativa de recortes tempranos de tipos y por la persistente tensión entre Estados Unidos e Irán, que fomenta la aversión al riesgo.

El resumen de la última reunión de la Fed subrayó que los dirigentes del banco central siguen divididos y apuntaron a que el próximo presidente, que asumirá el cargo en mayo, se enfrentará a un entorno difícil para promover recortes tempranos.

Las actas revelaron que los dirigentes monetarios no parecían tener prisa por recortar los tipos de interés y que varios de ellos se mostraban abiertos a subidas si la inflación se mantenía alta.

"El mercado sigue descontando dos recortes de tipos en 2026 y uno en 2027, a la espera de nuevos datos de empleo e inflación que lo validen, pero refuerza la idea de que la Reserva Federal no tiene prisa por bajar las tasas", dijo la casa de valores Renta 4 en su informe matutino.

"En los mensajes principales se eliminó la mención a los 'riesgos a la baja para el empleo', una señal de que la preocupación ha virado hacia la inflación y aunque un grupo sigue abierto a recortes si la inflación cede, la idea general es que ese progreso podría ser 'más lento de lo previsto'", añadieron.

La cautela de los inversores se acentuaba por el aumento de las fuerzas estadounidenses en Oriente Próximo y el temor a que las conversaciones en Ginebra no logren un acuerdo entre Washington y Teherán, si bien una fuente estadounidense señaló que Irán presentaría una propuesta por escrito para resolver el enfrentamiento.

En paralelo, asesores de seguridad nacional de Estados Unidos se reunieron en la Sala de Situación de la Casa Blanca para discutir sobre Irán y fueron informados de que todas las fuerzas militares desplegadas deberían estar en posición a mediados de marzo.

Desde Moscú, Serguéi Lavrov advirtió contra un ataque estadounidense y pidió moderación para encontrar una solución que permita a Irán mantener su programa nuclear con fines pacíficos.

No contribuían a calmar el frente geopolítico otras noticias desde Ginebra, donde el miércoles concluyeron las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. El presidente Volodímir Zelenski las calificó de "difíciles" y acusó a Rusia de retrasar deliberadamente el progreso hacia un acuerdo para poner fin a una guerra que dura ya cuatro años.

Las dos jornadas, mediadas por Estados Unidos en Suiza, se celebraron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, insinuara en dos ocasiones en los últimos días que el éxito de las conversaciones dependía de Ucrania y de Zelenski.

Como contrapeso, el ánimo mejoraba en tecnología: las acciones del sector subían en Wall Street tras conocerse que Nvidia cerró un acuerdo plurianual para suministrar a Meta Platforms millones de chips de IA, actuales y de próxima generación.

Con este contexto, a las 0805 GMT del jueves, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 79,80 puntos, un 0,44%, hasta 18.118,10 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,15%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,41%, BBVA retrocedía un 0,48%, Caixabank apenas se movía, Sabadell ganaba un 0,06%, Bankinter se dejaba un 0,07% y Unicaja Banco perdía un 0,07%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,65%, Inditex avanzaba un 0,21%, Iberdrola se dejaba un 1,22%, y Cellnex caía un 0,10%.

Despuntaba la petrolera Repsol, con un avance del 1,7%, tras anunciar resultados trimestrales e indicar que mantendrá las recompras al tiempo que elevará el dividendo y las perspectivas de producción.

(Información de Tomás Cobos; edición de María Bayarri Cárdenas)