El Ibex continúa en la senda alcista y ya avista máximos históricos

15 ago (Reuters) - El IBEX 35 profundizaba la espiral alcista en la apertura del viernes y se situaba cerca de los niveles más altos de la historia, en un contexto de optimismo sobre la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin para abordar la guerra en Ucrania. Las plazas de renta variable no recibieron con entusiasmo el dato de inflación mayorista en Estados Unidos del jueves, que superó las previsiones del mercado y alejó la posibilidad de un recorte mayor en los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) en septiembre, pero la noticia no descarriló las expectativas de relajación monetaria.

"Tras la publicación del dato, que además vino acompañado de un paro semanal relajándose algo más de lo esperado, se rebajan ligeramente las expectativas descontadas por el mercado de futuros de recorte de tipos por parte de la Fed en septiembre (y repunta la rentabilidad de la deuda soberana)", explican analistas de Banco Sabadell en su informe diario.

"Con todo", añaden, "(el dato de precios de producción) tampoco suscitó una reacción demasiado negativa en las bolsas".

La jornada estará marcada por la festividad de la Asunción en España, que podría limitar la actividad por la ausencia de muchos inversores.

En el frente macroeconómico, la sesión tendrá como principales referentes varios indicadores en Estados Unidos: precios de importación, ventas minoristas, producción industrial y la encuesta a los consumidores de la Universidad de Michigan.

A las 07:05 GMT del viernes, el IBEX 35 subía 96,00 puntos, un 0,63%, hasta 15.302,40 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,41%.

En el acumulado semanal, el selectivo bursátil español muestra un alza del 3,22% que lo ha acercado a sus máximos históricos en torno a los 16.000 puntos alcanzados a finales de 2007.

En el sector bancario, Santander subía un 0,97%, BBVA se anotaba un 1,84%, Caixabank avanzaba un 0,52%, Sabadell ganaba un 0,81%, Bankinter se revalorizaba un 0,46% y Unicaja Banco subía un 0,75%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,50%, Inditex avanzaba un 0,49%, Iberdrola se revalorizaba un 0,12%, Cellnex ganaba un 0,17% y la petrolera Repsol subía un 0,68%. (Información de Tomás Cobos, editado por Jorge Ollero Castela)