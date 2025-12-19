El IBEX continúa la marcha alcista tras el veredicto de los bancos centrales y la inflación de EE. UU.

19 dic (Reuters) - El IBEX 35 inició la sesión del viernes con un leve sesgo alcista que lo situaba en máximos históricos y aspiraba a encadenar cuatro semanas al alza, tras una semana cargada de decisiones de bancos centrales y un alentador dato de inflación en Estados Unidos. A primera hora, el Banco de Japón decidió aumentar los tipos de interés a niveles nunca vistos en tres décadas, del 0,5% al 0,75%, y señaló su disposición a nuevos incrementos, mientras que en Europa el Banco de Inglaterra decidió el jueves recortar los tipos al 3,75% y el Banco Central Europeo los mantuvo.

En EEUU, los principales índices de Wall Street subieron en la víspera, tras un dato de inflación débil en Estados Unidos que mantuvo vivas las posibilidades de recortes en el coste de los préstamos por parte de la Reserva Federal.

Los precios al consumo en EEUU aumentaron menos de lo esperado en términos anuales, pero la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo no publicó la variación mensual del IPC, ya que el reciente cierre de la Administración estadounidense impidió la recopilación de todos los datos de octubre.

"Apertura sin grandes cambios en las plazas europeas (futuros Eurostoxx -0,3%, futuros S&P -0,1%) tras una sesión de avances en Wall Street (especialmente en Nasdaq +1,5% después de las caídas de los últimos días) tras el buen dato de IPC americano de octubre-noviembre", dijo Renta 4 en una nota a clientes.

"Aunque hay que ser prudentes en su interpretación al no haber detalle de sus componentes debido al 'shutdown'", agregaron, en referencia al cierre de la Administración estadounidense.

En el plano macroeconómico, los inversores estarán pendientes el viernes del dato preliminar de diciembre de confianza del consumidor en la eurozona (1500 GMT) y las cifras finales de la encuesta de confianza del consumidor de EEUU de la Universidad de Michígan (1500 GMT). A las 0811 GMT del viernes, el IBEX 35 subía 17,50 puntos, un 0,10%, hasta 17.150,10 puntos, y apuntaba a su cuarto cierre consecutivo semanal en positivo, con una revalorización del 1,7%. De cerrar en los niveles actuales, se trataría además de un nuevo récord en el selectivo bursátil español.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,38%, BBVA se anotaba un 0,08%, Caixabank avanzaba un 0,29%, Sabadell ganaba un 0,86%, Bankinter se revalorizaba un 0,18% y Unicaja Banco subía un 0,15%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,63%, Inditex avanzaba un 0,25%, Iberdrola se revalorizaba un 0,45%, Cellnex ganaba un 0,11% y la petrolera Repsol perdía un 0,23%.

El índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 no registraba cambios. (Información de Benjamín Mejías Valencia; edición de Tomás Cobos)