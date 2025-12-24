El IBEX cuelga el "cerrado por Navidad" en niveles récord

24 dic (Reuters) - El IBEX 35 abrió el miércoles con pocos cambios, en una sesión marcada por la pausa navideña, el escaso volumen y la ausencia de referencias macro, con media sesión en las principales plazas de Europa y Estados Unidos y un mercado que da por prácticamente cerrado el ejercicio.

El selectivo se mantiene por encima de los 17.150 puntos, en máximos históricos, con reticencia a tomar nuevas posiciones tras un ejercicio excepcional. A falta de cuatro jornadas para cerrar 2025 (incluido este miércoles), el índice acumula una subida cercana al 48%, lo que supondría el segundo mayor avance anual de su historia, solo superado por el 54% de 1993.

En lo que va de mes, el IBEX suma alrededor de un 5%, con lo que podría encadenar seis meses al alza y firmar su mayor subida mensual desde mayo.

"Además de no haber referencias macro relevantes, las bolsas únicamente abren media sesión, tanto en Europa como en EEUU. Mañana no habrá ni bolsas ni bonos y el viernes tampoco, excepto en EEUU y Japón. El mercado da por cerrado el año y es momento de posicionarse para el 2026", explican analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

"(…) el entorno es pro-mercado y los potenciales que ofrecen las bolsas oscilan entre +9%/+17%. Los motivos: (i) el ciclo económico actual es expansivo, con (ii) inflaciones quizá algo más altas de lo deseable pero no problemáticas, (iii) beneficios empresariales creciendo a doble dígito (+12% Europa y +13% EE.UU.) y unos (iv) tipos de interés en EE.UU. a la baja", añaden.

De fondo, persiste la incertidumbre geopolítica por el choque entre Estados Unidos y Venezuela, que también se deja notar en el mercado del petróleo. Washington declaró ante Naciones Unidas que impondrá y aplicará sanciones "al máximo" para privar de recursos al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Entretanto, la Guardia Costera de Estados Unidos espera la llegada de fuerzas adicionales antes de intentar interceptar un petrolero vinculado a Venezuela al que persigue desde el domingo. También continúan las fricciones comerciales entre Washington y Pekín. El Gobierno de Donald Trump anunció que impondrá aranceles a las importaciones chinas de semiconductores a partir de junio de 2027, con una tasa que se anunciará con al menos un mes de antelación. China respondió criticando el "uso indiscriminado de aranceles" y la "represión irrazonable" de las industrias chinas por parte de Estados Unidos, al ser preguntada por el plan de Washington.

En el frente macroeconómico, el único dato de cierto peso serán las cifras semanales de desempleo en Estados Unidos.

Con estos ingredientes, y tras tocar el martes un récord a niveles de cierre en 17.182,8 puntos, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 19,70 puntos, un 0,11%, hasta 17.163,10 puntos, a las 0802 GMT del miércoles, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,07%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,46%, BBVA retrocedía un 0,28%, Caixabank cedía un 0,24%, Sabadell caía un 0,21%, Bankinter se dejaba un 0,67% y Unicaja Banco perdía un 0,43%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,12%, Inditex cedía un 0,07%, Iberdrola no tenía variación, Cellnex ganaba un 0,22% y la petrolera Repsol subía un 0,35%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)