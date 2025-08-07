El IBEX deja a un lado el miedo a los aranceles y prosigue la escalada

(Corrige antepenúltimo párrafo para indicar que el nivel superado por primera vez desde enero de 2008 fue de 14.400 puntos, no 14.000 puntos)

6 ago (Reuters) - El IBEX 35 arrancó la jornada del miércoles con una subida del 0,15%, consolidando los máximos de 17 años y medio alcanzados la víspera, tras acumular un avance de 400 puntos en las últimas doce sesiones. Pese a un contexto de inquietud por el impacto de los aranceles estadounidenses en la actividad económica, los inversores optaban por ver el vaso medio lleno, tras descartarse el peor de los escenarios de guerra comercial, gracias al acuerdo alcanzado entre Washington y Bruselas a finales de julio. El martes se publicó en Estados Unidos un importante informe del sector servicios que mostró una evolución peor de la esperada, con un debilitamiento mayor del previsto en el subíndice de empleo y un indeseado incremento en el de los costes de producción.

Estos datos evidenciaron los riesgos asociados a la estrategia proteccionista de Donald Trump, aunque parte de la preocupación se vio compensada por la expectativa de que el presidente estadounidense incremente su influencia en la Reserva Federal y facilite una mayor relajación de las condiciones financieras en el país. El mandatario dijo el martes que se decidirá por un candidato para cubrir una vacante en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal antes de que finalice la semana, y que ha reducido a cuatro el número de aspirantes.

Con todo, analistas de Bankinter advierten de los peligros relacionados con los aranceles de Estados Unidos y señalan que el avance bursátil se verá limitado.

"¿Estamos ante los primeros síntomas de desaceleración económica global? Es muy probable, y por eso las bolsas tienden a lateralizar. Necesitan nuevos catalizadores para seguir subiendo desde niveles de valoraciones ya exigentes", dijeron en su canal de Telegram.

Estos analistas añaden que el miércoles la renta variable se beneficiaba de noticias positivas en el frente empresarial, ya que "el tono de la temporada de resultados en Europa es más bien positivo".

Con este telón de fondo, a las 07:05 GMT del miércoles, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 21,00 puntos, un 0,15%, hasta los 14.428,50 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,31%.

El índice español superó el martes los 14.400 puntos por primera vez desde enero de 2008.

En el sector bancario, Santander subía un 0,31%, BBVA se anotaba un 0,03%, Caixabank cedía un 0,24%, Sabadell ganaba un 0,54%, Bankinter se revalorizaba un 0,40% y Unicaja Banco perdía un 0,09%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,35%, Inditex avanzaba un 0,15%, Iberdrola se dejaba un 0,06%, Cellnex ganaba un 0,03% y la petrolera Repsol subía un 0,65%.

(Información de Tomás Cobos, editado por Jorge Ollero Castela)