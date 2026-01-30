El IBEX despega tras dos caídas y apunta a un séptimo mes al alza, con la mirada puesta en la Fed

30 ene (Reuters) - El IBEX 35 abrió el viernes con un importante repunte tras dos jornadas en negativo y acariciaba su séptimo mes consecutivo en positivo, alentado por la buena acogida a una serie de resultados empresariales y por señales de alivio político en Estados Unidos. Apple avivó el apetito por el riesgo al pronosticar un crecimiento de los ingresos de hasta un 16% para el trimestre de marzo, apoyado por la fuerte demanda del iPhone, un repunte en China y la aceleración de la demanda en India. En Europa, también ayudaba la buena acogida a las cifras de Adidas y Electrolux, mientras que, en España, Caixabank subía más de un 2% tras sus resultados trimestrales, junto con los que anunció que prevé mayores ingresos ante las buenas perspectivas de la economía española. La atención se dirigía asimismo a la Reserva Federal, con los operadores preparándose para que el presidente estadounidense, Donald Trump, nombre este viernes a un sucesor de Jerome Powell, después de reunirse el jueves en la Casa Blanca con el exgobernador Kevin Warsh, lo que intensificó las apuestas sobre su posible elección.

Trump quiere que la Fed recorte los tipos de interés de forma considerable, y su creciente presión sobre Powell y la institución ha dado pie a la posibilidad de que Powell permanezca en la Fed después de mayo para intentar protegerla de nuevas presiones políticas.

Analistas de Renta 4 señalaron en su informe matutino que "la elección de Warsh debería ser bien acogida al ser un perfil más técnico a otros candidatos, de forma que en principio con su elección parece preservarse mejor la independencia de la institución". En el frente fiscal, el riesgo de un cierre parcial de la Administración parecía mitigarse después de que Trump respaldara un acuerdo de gasto negociado por republicanos y demócratas en el Senado, si bien admitió que el cierre aún podría producirse mientras se negocian medidas sobre inmigración. Como telón de fondo, persistían las tensiones geopolíticas, con la amenaza de una operación militar estadounidense contra el régimen iraní y advertencias de Trump a Reino Unido para que contenga su acercamiento a China, factores que mantenían la cautela.

A las 08:15 GMT del viernes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 142,50 puntos, un 0,81%, hasta 17.732,20 puntos, cerca del máximo histórico de 17.804,1 puntos alcanzado el 27 de enero, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,27%.

En el conjunto de la semana, el IBEX 35 muestra un alza del 1,07%, mientras que en el cómputo global de enero acumula un alza del 2,45%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,87%, BBVA se anotaba un 1,19%, Caixabank avanzaba un 3,40%, Sabadell ganaba un 1,07%, Bankinter se revalorizaba un 1,13% y Unicaja Banco subía un 1,42%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,06%, Inditex avanzaba un 0,37%, Iberdrola se revalorizaba un 0,08%, Cellnex ganaba un 0,27% y la petrolera Repsol perdía un 0,89%. (Información de Tomás Cobos, edición de Jorge Ollero Castela)