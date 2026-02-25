El IBEX despierta con avances ante el renovado optimismo en la IA mientras espera a Nvidia

25 feb (Reuters) - El IBEX 35 abrió al alza el miércoles, arropado por el rebote de Wall Street y las subidas en Asia, con el renovado apetito por la inteligencia artificial marcando el pulso de la sesión.

Los inversores asumen que los vaivenes seguirán siendo acusados en torno a la temática, pero el ánimo mejoró de la mano del sector tecnológico. El cambio de tono llegó durante la noche después de que Anthropic, con sede en San Francisco, presentara diez nuevas formas para que las empresas utilicen sus "plugins" de IA, reavivando la idea de que la tecnología puede apuntalar los beneficios en múltiples sectores.

Las cotizadas ligadas a la IA han vivido semanas de fuertes oscilaciones ante el temor de que el intensivo gasto de capital no se traduzca en rentabilidad a corto plazo.

La atención del mercado se concentra ahora en Nvidia, que presenta resultados tras el cierre de Wall Street. Según LSEG, el consenso apunta a un incremento del 62% del beneficio en el trimestre cerrado en enero y a un avance del 68% de los ingresos.

Sergio Ávila, analista de IG, señala que las cifras de Nvidia serán "como un referéndum sobre el ciclo de gasto en IA".

"Si bate y guía fuerte, el mensaje es claro: el capex en centros de datos sigue a máxima potencia y el 'trade IA' (operativa bursátil basada en la IA) mantiene gasolina. Si la guía se enfría, el mercado empezará a preguntarse si los grandes clientes están diversificando más rápido hacia chips propios o hacia alternativas como AMD", explica.

"A vigilar: tono sobre demanda futura, comentarios sobre competencia tras el acuerdo AMD–Meta y posibles cuellos de botella de producción", añade.

En el frente político, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió de las subidas bursátiles en su discurso del Estado de la Unión y afirmó que "casi todos" países y corporaciones quieren mantener los acuerdos de aranceles e inversión previamente firmados con Washington.

Trump se jactó de haber inaugurado "la edad de oro de Estados Unidos" en su discurso del martes, tratando de proyectar un aura de éxito a pesar de la caída de sus índices de aprobación y la creciente frustración de los votantes ante las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Mientras tanto, continuaba el goteo de resultados empresariales, en este caso con la publicación de cifras de Iberdrola en España, entre otras. El grupo eléctrico subía apenas un 0,1% tras anunciar que su beneficio neto aumentó un 12% el año pasado hasta alcanzar los 6.290 millones de euros, gracias al impulso de su negocio de redes eléctricas en Reino Unido y Estados Unidos.

Otro protagonista de la jornada era Santander, que en su día del inversor presentó un objetivo de beneficio superior a los 23.600 millones de dólares para 2028. En bolsas, sus acciones aumentaban un 2,3%, en la parte alta del selectivo madrileño.

En conjunto, el IBEX 35 subía 160,60 puntos a las 0805 GMT, un 0,88%, hasta 18.350,10 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,48%.

En el sector bancario, BBVA se anotaba un 1,21%, Caixabank avanzaba un 1,13%, Sabadell ganaba un 1,20%, Bankinter se revalorizaba un 1,42% y Unicaja Banco subía un 1,04%.

Entre el resto de valores financieros, Telefónica se anotaba un 0,22%, Inditex avanzaba un 0,49%, Cellnex caía un 0,33%, la petrolera Repsol perdía un 0,35%, Naturgy se anotaba un 0,47%, y Endesa avanzaba un 1,84%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)