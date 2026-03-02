El IBEX inicia marzo en rojo ante el temor a una desestabilización global por la guerra con Irán

2 mar (Reuters) - El IBEX 35 iniciaba la semana y el mes de marzo con una caída abrupta, lastrado por el repunte de la aversión al ‌riesgo tras la guerra ‌lanzada ⁠el fin de semana por Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que amenaza con desestabilizar Oriente Medio y la economía mundial.

Se trata de la mayor caída desde el 7 ​de abril ⁠de 2025, cuando ⁠cundió el pánico en los mercados financieros tras el estallido de la guerra comercial provocada por los aranceles estadounidenses ​anunciados por Donald Trump.

Los ataques provocaron la muerte del líder supremo en Teherán, mientras los bombardeos ‌de Estados Unidos e Israel sobre Irán no mostraban señales de ​remitir.

Irán respondía con oleadas de misiles en distintos ​puntos de la región, elevando el riesgo de arrastrar a los países vecinos al conflicto, al tiempo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalaba que el asalto estadounidense-israelí contra objetivos iraníes podría prolongarse durante semanas.

La escalada militar impulsaba con fuerza el precio del crudo y amenazaba con interrumpir durante semanas los flujos globales de petróleo, además de provocar turbulencias ​para los viajes internacionales.

En este contexto, las petroleras recibían órdenes de compra en bolsa por la revalorización del crudo, y los valores de defensa mostraban una evolución ⁠mejor que otras empresas, ante la expectativa de un mayor gasto militar en Estados Unidos.

"El S&P 500 está en el peor punto ‌de entrada posible para absorber este 'shock': inflación estructural por aranceles, Fed paralizada y petróleo al alza. Si el conflicto se limita a cuatro semanas como indica Trump, el mercado puede hacer suelo esta semana y rebotar con fuerza en cuanto haya claridad", dice Sergio Ávila, analista de IG, en su informe matutino.

"Si escala a una guerra regional prolongada con el estrecho de Ormuz comprometido, Bloomberg Economics advierte de petróleo a 108 dólares, lo que dispararía la inflación y enterraría cualquier ‌expectativa de bajada de tipos. Ese sería el escenario de daño duradero."

Con la temporada de resultados empresariales ya cerrada, ⁠el foco de los inversores se dirigirá también esta semana a una batería de datos macroeconómicos en Estados ‌Unidos, entre ellos el índice ISM de manufacturas (lunes), las ventas minoristas (viernes) y el siempre clave ⁠informe de empleo (viernes).

A las 0802 GMT del lunes, el selectivo bursátil ⁠español IBEX 35 caía 522,00 puntos, un 2,84%, hasta 17.838,80 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 1,54%.

El selectivo bursátil español registró una subida del 2,7% en febrero, en la que fue su octava jornada consecutiva al alza.

En el sector bancario, Santander perdía un 5,04%, BBVA retrocedía un 4,20%, Caixabank cedía un 4,09%, Sabadell ‌caía un 4,08%, Bankinter se dejaba un 3,56% ​y Unicaja Banco perdía un 4,44%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 2,29%, Inditex cedía un 4,72%, Iberdrola se revalorizaba un 0,10%, Cellnex caía un 1,03% y la petrolera Repsol subía un 7,44%.

Destacaban en positivo el grupo de sistemas de defensa Indra , que subía un ‌4,2%, y la petrolera Repsol, que se anotaba un 7%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)