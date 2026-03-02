El IBEX inicia marzo en rojo ante el temor a una desestabilización global por la guerra con Irán
2 mar (Reuters) - El IBEX 35 iniciaba la semana y el mes de marzo con una caída abrupta, lastrado por el repunte de la aversión al riesgo tras la guerra lanzada el fin de semana por Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que amenaza con desestabilizar Oriente Medio y la economía mundial.
Se trata de la mayor caída desde el 7 de abril de 2025, cuando cundió el pánico en los mercados financieros tras el estallido de la guerra comercial provocada por los aranceles estadounidenses anunciados por Donald Trump.
Los ataques provocaron la muerte del líder supremo en Teherán, mientras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán no mostraban señales de remitir.
Irán respondía con oleadas de misiles en distintos puntos de la región, elevando el riesgo de arrastrar a los países vecinos al conflicto, al tiempo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalaba que el asalto estadounidense-israelí contra objetivos iraníes podría prolongarse durante semanas.
La escalada militar impulsaba con fuerza el precio del crudo y amenazaba con interrumpir durante semanas los flujos globales de petróleo, además de provocar turbulencias para los viajes internacionales.
En este contexto, las petroleras recibían órdenes de compra en bolsa por la revalorización del crudo, y los valores de defensa mostraban una evolución mejor que otras empresas, ante la expectativa de un mayor gasto militar en Estados Unidos.
"El S&P 500 está en el peor punto de entrada posible para absorber este 'shock': inflación estructural por aranceles, Fed paralizada y petróleo al alza. Si el conflicto se limita a cuatro semanas como indica Trump, el mercado puede hacer suelo esta semana y rebotar con fuerza en cuanto haya claridad", dice Sergio Ávila, analista de IG, en su informe matutino.
"Si escala a una guerra regional prolongada con el estrecho de Ormuz comprometido, Bloomberg Economics advierte de petróleo a 108 dólares, lo que dispararía la inflación y enterraría cualquier expectativa de bajada de tipos. Ese sería el escenario de daño duradero."
Con la temporada de resultados empresariales ya cerrada, el foco de los inversores se dirigirá también esta semana a una batería de datos macroeconómicos en Estados Unidos, entre ellos el índice ISM de manufacturas (lunes), las ventas minoristas (viernes) y el siempre clave informe de empleo (viernes).
A las 0802 GMT del lunes, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 522,00 puntos, un 2,84%, hasta 17.838,80 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 1,54%.
El selectivo bursátil español registró una subida del 2,7% en febrero, en la que fue su octava jornada consecutiva al alza.
En el sector bancario, Santander perdía un 5,04%, BBVA retrocedía un 4,20%, Caixabank cedía un 4,09%, Sabadell caía un 4,08%, Bankinter se dejaba un 3,56% y Unicaja Banco perdía un 4,44%.
Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 2,29%, Inditex cedía un 4,72%, Iberdrola se revalorizaba un 0,10%, Cellnex caía un 1,03% y la petrolera Repsol subía un 7,44%.
Destacaban en positivo el grupo de sistemas de defensa Indra , que subía un 4,2%, y la petrolera Repsol, que se anotaba un 7%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)