El ibex intenta levantar cabeza en el cierre de una semana marcada por la guerra en oriente medio

6 mar (Reuters) - El IBEX 35 abrió el viernes con un tímido rebote, después de una semana de extrema volatilidad marcada por la guerra de EEUU e Israel contra Irán ‌y el temor a su impacto en ‌la ⁠economía mundial, en un contexto de búsqueda de refugio y con el petróleo como principal termómetro del riesgo.

Un retroceso del precio del crudo aportaba algo de alivio a unas bolsas globales muy castigadas, aunque, aun así, ​el selectivo español ⁠acumulaba un fuerte ⁠golpe en la semana: en los últimos cinco días ha perdido más de 1.000 puntos, en torno a un 5,6%, según ​cotizaciones de primera hora del viernes. En paralelo, el mercado digería señales contradictorias desde EEUU sobre cómo contener la subida de ‌la energía. Por un lado, un alto cargo de la Casa Blanca dijo ​que el Gobierno estadounidense sopesa intervenir en el mercado ​de futuros para frenar el alza de los precios y concede exenciones para la compra de petróleo ruso con el fin de aliviar las restricciones de suministro provocadas por el conflicto con Irán. Sin embargo, una fuente cercana al Gobierno estadounidense dijo que la Administración de Donald Trump descarta por ahora recurrir al Departamento del Tesoro para negociar futuros de petróleo, según Bloomberg News. Asimismo, el presidente Donald Trump dijo el jueves que no estaba ​preocupado por el aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos provocado por el conflicto con Irán, e indicó a Reuters en una entrevista exclusiva que la operación militar estadounidense ⁠era su prioridad.

La guerra entre EEUU e Israel e Irán ha convulsionado los mercados esta semana y llevó a los inversores a buscar la seguridad del efectivo, ‌a medida que asumían que el conflicto podría prolongarse más de lo inicialmente anticipado.

Los operadores también han descontado expectativas más agresivas de tipos por parte de los grandes bancos centrales, ante el riesgo de un repunte de la inflación si el encarecimiento de la energía persiste.

De cara a la sesión del viernes, el foco del mercado se desplazaba al informe de empleo de EEUU. Los puestos de trabajo habrían aumentado en 59.000 el mes pasado, tras subir en 130.000 en enero, según una encuesta de Reuters a economistas. La tasa de paro habría permanecido ‌estable en el 4,3%. Con todo, Renta 4 indica en su informe diario que "los datos macro pierden relevancia en el actual contexto geopolítico, donde ⁠la presión al alza en inflación derivada de las tensiones en los mercados energéticos puede condicionar la política monetaria de la ‌Fed".

"En este sentido, cabe destacar que la primera bajadas de tipos (de la) Fed se ha retrasado a ⁠septiembre y que la probabilidad de un segundo recorte este año se ha reducido hasta el 55%. ⁠A destacar que, aunque no se espera movimiento de tipos de interés en la reunión del 18-marzo, toda la atención estará en el cuadro macro y el 'dot plot'", añadieron estos analistas. El "dot plot" es un gráfico que muestra las previsiones de los funcionarios de la Reserva Federal sobre los tipos de interés futuros.

Con este contexto, a las 0805 GMT del viernes el selectivo bursátil español IBEX 35 subía ‌28,00 puntos, un 0,16%, hasta 17.273,20 puntos, mientras que el ​índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,20%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,16%, BBVA se anotaba un 0,16%, Caixabank cedía un 0,49%, Sabadell ganaba un 0,03%, Bankinter se dejaba un 0,11% y Unicaja Banco perdía un 0,08%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,53%, Inditex avanzaba un 0,19%, Iberdrola se ‌revalorizaba un 0,05%, Cellnex ganaba un 0,94% y la petrolera Repsol apenas mostraba variación. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)