El IBEX pierde fuelle entre toma de beneficios y tensiones globales, a la espera del empleo en EEUU

7 ene (Reuters) - El IBEX 35 retrocedía el miércoles, al enfriarse el ánimo comprador por la toma de beneficios y las tensiones geopolíticas, mientras ⁠los inversores calibran si los próximos datos ⁠de empleo en Estados Unidos moverán la aguja de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). La corrección llega tras tres avances consecutivos en las primeras sesiones de 2026 que ⁠llevaron al ‌índice ​a un nuevo récord el martes, sumándose además una revalorización próxima al 50% en 2025. La geopolítica marca la ​agenda del miércoles. En Venezuela, Donald Trump sostuvo que el país "entregará" a Estados Unidos entre 30 y ‌50 millones de barriles de crudo tras la captura ‌del presidente Nicolás Maduro el fin de semana ​por parte de fuerzas estadounidenses. La noticia implica cooperación entre la cúpula dirigente de Caracas y Washington y está contribuyendo a un descenso en el precio del petróleo. Sin embargo, las noticias referentes al Ártico no eran tranquilizadoras. La Casa Blanca afirmó que el presidente y su equipo estudian opciones para comprar Groenlandia y que el recurso a las Fuerzas Armadas es "siempre una opción". Las principales potencias europeas emitieron una declaración conjunta de apoyo a Dinamarca y Groenlandia, defendiendo que la isla pertenece a ⁠su pueblo, después de que Trump reavivara su interés por adquirir el territorio, una aspiración que ya planteó en 2019 por su ​valor estratégico para el Ejército estadounidense. Asia se sumaba a las fricciones, después de que Pekín prohibiera exportaciones a Japón de bienes de doble uso con posible empleo militar, como respuesta a un comentario de principios de noviembre de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, sobre Taiwán.

En el frente macro, los operadores esperan el dato de inflación de diciembre en la eurozona (1000 GMT) y, en Estados Unidos, los informes de ADP (1315 GMT) y JOLTS (1500 GMT), ⁠que servirán de aperitivo para la publicación del informe oficial de empleo del viernes.

Las novedades sobre la economía de ​EEUU son determinantes para ajustar las probabilidades de recortes de tipos en el país. De acuerdo con IRPR, la herramienta de futuros de LSEG, el mercado descuenta por ahora dos bajadas de 25 puntos básicos en 2026, aunque para la reunión de finales ‍de enero se prevé que la Fed mantenga sin cambios el coste de los préstamos.

Con este contexto, a las 0812 GMT del miércoles, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 32,60 puntos, un 0,18%, hasta 17.614,90 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,05%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,93%, BBVA retrocedía un ​1,74%, Caixabank cedía un 1,23%, Sabadell caía un 0,94%, Bankinter se dejaba un 1,02% y Unicaja Banco perdía un 1,01%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,38%, Inditex avanzaba un 0,42%, Iberdrola se revalorizaba un 0,91%, Cellnex apenas variaba y la petrolera Repsol perdía un ‍2,19%, ante la caída del precio del petróleo. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)