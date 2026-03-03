El IBEX profundiza la caída ante el temor a que la guerra contra Irán descarrile la economía mundial

3 mar (Reuters) - El IBEX 35 iniciaba el martes la sesión en rojo, prolongando el castigo de la víspera y tomando distancia de sus máximos históricos, en un ‌clima de aversión al riesgo por ‌el ⁠temor a que la guerra en Oriente Próximo acabe dañando a la economía mundial.

El lunes, el índice cedió un 2,6%, el mayor descenso desde la salva inicial de aranceles del Gobierno estadounidense de Donald ​Trump.

Los mercados ⁠internacionales volvían ⁠a mostrar el martes un tono defensivo, con una nueva oleada de ventas en la renta variable, mientras el dólar ​y otros activos refugio ganaban terreno, a medida que los inversores analizaban el impacto de los ataques de Estados ‌Unidos e Israel contra Irán sobre el precio de la energía y ​el crecimiento global.

Trump defendió el lunes una campaña ​bélica amplia y de duración abierta contra Irán, argumentando que avanzaba mejor de lo esperado. En paralelo, un responsable de la Guardia Revolucionaria iraní aseguró el lunes que el estrecho de Ormuz está cerrado al tráfico marítimo y que el país disparará contra cualquier barco que intente atravesarlo.

A este frente se sumaba el temor a un repunte inflacionista por el encarecimiento de los combustibles, con el consiguiente riesgo ​de que los principales bancos centrales adopten un sesgo más restrictivo en sus políticas monetarias.

En Washington, el secretario de Estado Rubio afirmó el lunes que Estados Unidos tomará ⁠medidas para mitigar el encarecimiento de la energía tras el salto del petróleo provocado por el conflicto con Irán.

El mercado de futuros apunta a una ‌probabilidad implícita del 95,4% de que la Reserva Federal mantenga los tipos al final de su próxima reunión de dos días, el 18 de marzo, según FedWatch de CME Group. Además, la probabilidad de una pausa en junio —que previamente estaba por debajo del 50%— subió el lunes y se sitúa ahora ligeramente por encima de un 50%.

El conflicto, asimismo, vuelve a colocar sobre la mesa el riesgo de estanflación, una peligrosa combinación de crecimiento anémico y subida de los precios.

Pese a ello, en el mercado ‌también se escuchan voces que piden prudencia a la hora de cuantificar daños y que apuntan a que un desenlace relativamente ⁠rápido podría favorecer un rebote de las bolsas.

"La reacción inicial de los mercados refuerza nuestra impresión de que, a ‌pesar de la incertidumbre, el impacto será limitado y puede moderarse a lo largo de los ⁠próximos días", dicen analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

"Por tanto, con una ⁠mirada a medio plazo mantenemos nuestra opinión de mantener la sangre fría y buscar oportunidades en las caídas", añaden.

A las 0802 GMT del martes, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 299,10 puntos, un 1,67%, hasta 17.576,70 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 1,14%. Destacaba Naturgy, que retrocedía un 5,68% tras conocerse que BlackRock ha vendido ‌su 11,4% en la energética española Naturgy en el ​mercado con descuento.

Por lo demás, en el sector bancario Santander perdía un 1,82%, BBVA retrocedía un 2,16%, Caixabank cedía un 1,31%, Sabadell caía un 0,80%, Bankinter se dejaba un 1,69% y Unicaja Banco perdía un 1,46%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,86%, Inditex cedía un 0,67%, Iberdrola se dejaba un 2,02%, ‌Cellnex caía un 1,30% y la petrolera Repsol subía un 1,60%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)