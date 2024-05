El ibex recoge beneficios atento a los datos macro y la opa hostil de bbva por sabadell

9 may (Reuters) - El índice bursátil español IBEX 35 abrió el jueves a la baja después de tres sesiones en positivo, mientras los mercados esperan novedades en materia monetaria y macroeconómica y analizan el anuncio de una opa no solicitada de BBVA por su competidor Sabadell.

La mañana trajo nuevos datos de comercio exterior de China que apuntaban a una importante reactivación del consumo y ahora los inversores esperan a la reunión del Banco de Inglaterra, donde en principio no se esperan cambios inmediatos de los tipos de interés.

"Esperamos tipos estables (5,25%) y estaremos atentos al tono del discurso del gobernador (Andrew) Bailey, que podría dar pistas sobre el comienzo de las bajadas (el mercado descuenta dos bajadas en 2024, la primera de ellas en agosto)", dijeron analistas de la casa de valores Renta 4.

"De sus palabras concluiremos si su posición es más similar a la americana (esperar a un mayor control de salarios y precios de los servicios antes de iniciar las bajadas de tipos) o a la europea (comenzar pronto con los recortes de tipos ante una economía débil, donde la OCDE ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para 2024 en 3 décimas hasta +0,4%)", añadieron.

En cuanto a las expectativas de tipos de interés al otro lado del Atlántico, los mercados escudriñarán en los próximos días varios indicadores de peso en Estados Unidos: el dato semanal de desempleo (jueves), el sondeo de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (viernes) y, sobre todo, el informe de inflación de abril (miércoles 15 de mayo).

En el frente microeconómico, la noticia de la jornada era la oferta hostil anunciada por BBVA sobre Sabadell, que se presentó en los mismos términos ya anticipados la semana pasada, pese a que el consejo de la entidad catalana rechazó la propuesta.

"El precio de la OPA supone valorar Sabadell a un P/VCT 24e de 0,93x vs nuestras estimaciones (vs 0,8x actualmente) y 0,9x vs 2025e. (...) Creemos que a estos precios la oferta no es atractiva y no acudiríamos a la oferta", dijeron los analistas de Renta 4.

Las acciones de BBVA reaccionaban con una caída del 6% y las de Sabadell subían un 5%.

Por lo demás, el mercado seguía pendiente del conflicto bélico en Oriente Próximo, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometiera públicamente por primera vez no suministrar armas a Israel si sus fuerzas llevan a cabo una invasión de Ráfah, en el sur de Gaza, mientras proseguían el jueves las negociaciones en El Cairo sobre un plan de alto el fuego para el enclave.

En conjunto, a las 0705 GMT del jueves, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 56,60 puntos, un 0,51%, hasta 11.096,40 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,09%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,44%, BBVA retrocedía un 5,34%, Caixabank avanzaba un 0,16%, Sabadell ganaba un 4,47%, Bankinter se revalorizaba un 0,51% y Unicaja Banco subía un 1,11%.

Entre los grandes valores no financieros, destacaba Telefónica, con un retroceso del 0,86% tras publicar unos resultados trimestrales sin sorpresas.

Por lo demás, Inditex cedía un 0,46%, Iberdrola se dejaba un 0,38%, Cellnex ganaba un 0,15% y la petrolera Repsol subía un 0,65%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters