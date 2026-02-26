26 feb (Reuters) - El IBEX 35 abrió el jueves con un leve recorte tras haber superado en la víspera los 18.400 puntos por ‌primera vez en su ‌historia, ⁠en una sesión marcada por un alivio moderado tras las cuentas de Nvidia, las dudas que aún despierta el auge de la IA y la persistente tensión ​geopolítica entre Estados ⁠Unidos ⁠e Irán.

Nvidia pronosticó el miércoles ingresos del primer trimestre por encima de las estimaciones, apoyada en ​el gasto sostenido de las grandes tecnológicas en procesadores de IA.

La reacción inmediata fue ‌de alivio, aunque la acción se mantuvo prácticamente plana tras ​el cierre, ya que, con 14 trimestres ​seguidos superando las previsiones de ingresos, parte del mercado pudo acusar la falta de sorpresas en esta ocasión.

En las últimas semanas, los operadores han alternado entusiasmo y cautela con la temática de IA, entre dudas sobre los retornos de la inversión y el potencial de disrupción sectorial. En el frente geopolítico, persistían las preocupaciones ​por una posible escalada entre Washington y Teherán. Ambas partes celebrarán el jueves en Ginebra una nueva ronda de conversaciones para encauzar su ⁠disputa nuclear y evitar nuevos ataques de Estados Unidos tras un amplio despliegue militar en la zona, que ha avivado el ‌temor a un conflicto regional de mayor alcance.

Analistas de Bankinter destacaron los "sólidos" resultados de Nvidia, que impulsaban al conjunto del mercado, aunque persiste la inquietud en diversos frentes.

"El mercado demuestra capacidad para convivir con la incertidumbre comercial y geopolítica, apoyado en fundamentales empresariales sólidos y en la fortaleza estructural de la inversión en IA", dijeron, en comentarios difundidos en su canal de Telegram.

"El sesgo de fondo continúa siendo ligeramente ‌positivo, con liderazgo claro del segmento de semiconductores y un entorno de valoración que, tras los ajustes ⁠recientes, resulta más equilibrado". La jornada venía además cargada por la publicación de resultados empresariales. Entre los ‌grupos que publicaron cifras trimestrales en España, destacaban en positivo eDreams , que subía ⁠un 10,64%, e Indra, con un alza del 10,14%; el otro ⁠lado de la moneda era para Fluidra, con una caída del 6,14%.

En conjunto, a las 0805 GMT del jueves, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 44,70 puntos, un 0,24%, hasta 18.416,30 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,12%.

Por lo demás, en ‌el sector bancario, Santander perdía un 0,05%, BBVA ​retrocedía un 0,64%, Caixabank avanzaba un 0,05%, Sabadell ganaba un 0,12%, Bankinter se dejaba un 0,52% y Unicaja Banco perdía un 0,15%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,16%, Inditex avanzaba un 0,46%, Iberdrola se dejaba un 1,18%, Cellnex caía un 0,36% ‌y la petrolera Repsol subía un 0,03%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)