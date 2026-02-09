El IBEX recupera terreno animado por Asia y el rebote de los chips en EEUU

9 feb (Reuters) - El IBEX 35 cotizaba el lunes al alza y recuperaba los 18.000 puntos, encadenando su segundo avance consecutivo y recuperando parte del terreno perdido tras las turbulencias de la semana pasada, cuando la aversión al riesgo golpeó a metales, criptomonedas y renta variable. El sentimiento mejoró en Europa al calor del repunte en Asia —con Tokio en máximos históricos tras la victoria electoral de la primera ministra Sanae Takaichi el fin de semana— y del alivio por un rebote a última hora de las cotizadas de semiconductores en EEUU.

En las primeras sesiones de febrero volvieron las dudas en torno a la inteligencia artificial —por el elevado gasto sin visibilidad de rentabilidad y también por el temor a que sus herramientas desplacen negocios tradicionales de software—, castigando especialmente a activos con mayor componente especulativo como las criptomonedas o la plata.

Sergio Ávila, analista de mercados de IG, destaca que "la semana viene cargada: empleo e inflación en EEUU, PIB británico, datos de Alemania y Francia y resultados de pesos pesados en Europa y Wall Street".

"En EEUU, los futuros (bursátiles) suben ligeramente antes de un NFP (informe laboral de EEUU) e IPC retrasados y de una tanda de cuentas de Coca-Cola, Ford, McDonald's, Coinbase y otras grandes."

Los próximos datos macroeconómicos serán analizados con lupa por los inversores, que esperan que las cifras sean lo bastante benignas como para mantener vivas las expectativas de recortes de tipos en junio, pero no tan débiles que pongan en entredicho la demanda de los consumidores y los beneficios empresariales.

A las 08:02 GMT del lunes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 121,70 puntos, un 0,67%, hasta 18.063,70 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,23%.

En el sector bancario, Santander subía un 1,54%, BBVA se anotaba un 2,08%, Caixabank avanzaba un 1,29%, Sabadell ganaba un 1,51%, Bankinter se revalorizaba un 0,90% y Unicaja Banco subía un 1,24%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,53%, Inditex cedía un 0,11%, Iberdrola se dejaba un 0,15%, Cellnex ganaba un 0,51% y la petrolera Repsol perdía un 0,51%. Despuntaba Talgo, que subía más de un 4% tras conocerse que Arabia Saudí ha encargado 20 nuevos trenes de alta velocidad a la empresa española.

