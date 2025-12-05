El IBEX renueva récords y enfila su mejor racha desde agosto a la espera del PCE

5 dic (Reuters) - El IBEX 35 abrió el viernes con una leve alza y en nuevos máximos históricos, en una sesión que podría convertirse en la décima consecutiva con avances, la mejor racha desde las diez jornadas entre el 4 y el 15 de agosto.

El tono viene marcado por el optimismo ante un inminente recorte de tipos en Estados Unidos y por la espera de referencias clave, con el deflactor de consumo (PCE) previsto para hoy y con varias publicaciones aún retrasadas por el reciente cierre de la Administración estadounidense.

Los mercados descuentan una reducción de 25 puntos básicos cuando el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed se reúna los días 9 y 10 de diciembre, y la atención se centra en cualquier pista sobre el alcance de la flexibilización posterior.

Según la herramienta de futuros monetarios IRPR, de LSEG, los inversores asignan ahora un 86% de probabilidad a una relajación monetaria la semana que viene. El mercado también permanece pendiente de conocer al próximo presidente de la Reserva Federal (Fed), previsiblemente más inclinado a abaratar el coste de los préstamos que el actual, Jerome Powell.

La lectura del ciclo en Estados Unidos sigue condicionada por los retrasos estadísticos. El viernes se publicará el PCE —indicador de precios preferido por la Fed—, pero el informe mensual de empleo no se difundirá este viernes. El jueves, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo cayeron de manera notable, aliviando el temor a un deterioro brusco del mercado laboral, aunque el dato podría estar distorsionado por el festivo de Acción de Gracias.

Analistas de Renta 4 destacan que, para el PCE, hay "expectativas de ligera moderación en septiembre (2,8%e vs 2,9% anterior), que de confirmarse reforzaría la expectativa de que la Fed baje 25 pb el próximo miércoles 10 de diciembre (probabilidad 90%), en la que sería su tercera bajada del año, y aun cuando los datos de empleo están teniendo un tono mixto (a un flojo ADP le ha seguido un desempleo semanal mucho mejor de lo esperado, el mejor desde 2022)".

Desde Renta 4 destacan también la votación hoy (12:30-13h) en el Bundestag de una ley sobre pensiones que el canciller Merz "podría tener dificultades en sacar adelante" ante la revuelta de miembros más jóvenes de su propio partido conservador.

"En caso de que no saliese adelante, o incluso que lo hiciese con la ayuda de la oposición, podría generar incertidumbre sobre la estabilidad del gobierno germano, sólo 7 meses después de su constitución, y apuntar a la posibilidad de nuevas elecciones", añaden estos analistas.

Ante este escenario, a las 08:15 GMT del viernes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 53,00 puntos, un 0,32%, hasta 16.799,60 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,19%.

En el sector bancario, Santander subía un 1,08%, BBVA se anotaba un 0,37%, Caixabank avanzaba un 0,50%, Sabadell ganaba un 1,25%, Bankinter se revalorizaba un 0,81% y Unicaja Banco subía un 0,99%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,93%, Inditex cedía un 0,40%, Iberdrola se dejaba un 0,14%, Cellnex caía un 0,39% y la petrolera Repsol perdía un 0,61%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)