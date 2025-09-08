El Ibex retoma la senda alcista con cautela ante la incertidumbre política en Francia y Japón

8 sep (Reuters) - El IBEX 35 abrió el lunes con un ligero avance mientras asimilaba unos datos de empleo más flojos de lo previsto en Estados Unidos y la inestabilidad de los Gobiernos en Francia y Japón. El crecimiento del empleo estadounidense se debilitó bruscamente en agosto, mientras que la tasa de desempleo aumentó al 4,3%, lo que confirmó que las condiciones del mercado laboral estaban empeorando y reforzó la tesis de que la Reserva Federal (Fed) recortará los tipos de interés a mediados de septiembre. Con la decisión de la Fed descontada ya por los mercados, la atención se centraba en la crisis en París, donde el Gobierno caerá previsiblemente el lunes como consecuencia de una moción de confianza, y Tokio, donde comenzó la carrera para sustituir al primer ministro japonés saliente, Shigeru Ishiba.

"Es probable que Francia y Japón introduzcan cierta tensión entre lunes y martes, pero de alcance limitado", indicaron analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

En concreto, el devenir de la crisis política en Francia "está 100% descontado en precios", explican en Bankinter, y "por tanto, el previsible daño sobre los bonos (franceses y, por contagio, algo en los europeos en general) no será relevante", ya que "los bancos centrales vuelven a actuar como ángeles guardianes de los bonos cuando éstos sufren".

De cara a la semana recién iniciada, las principales referencias para los mercados financieros llegarán el viernes, con la publicación del IPC mensual de Estados Unidos y la reunión del Banco Central Europeo (BCE).

En la casa de valores Renta 4 recuerdan que no se esperan cambios en el coste de los préstamos en la cita del BCE, por lo que la atención estará en los comentarios de su presidenta Christine Lagarde.

"Únicamente un deterioro mayor de la actividad económica (...) o unas mayores presiones deflacionistas que situasen el IPC sustancialmente por debajo de su objetivo del 2% (fundamentalmente por una mayor fortaleza del euro vs dólar ante intensas bajadas de tipos de la Fed) justificarían algún recorte adicional en 2026", dicen estos analistas en su informe matutino.

Respecto al dato de inflación norteamericana, desde Bankinter señalan el riesgo de un repunte de los precios, lo que enfriaría las expectativas sobre nuevos recortes de los tipos de interés tras el aplicado en septiembre.

Con este contexto y tras retroceder el viernes un 0,45%, a las 0705 GMT del lunes el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 36,30 puntos, un 0,24%, hasta 14.887,20 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,36%.

En cuanto a los valores individuales, había especial interés en Sabadell, que subía un 0,2%, en el primer día del periodo de aceptación de la opa lanzada sobre el banco catalán por su competidor BBVA, que se anotaba en bolsa un 0,16%.

En el resto del sector bancario, Santander subía un 0,45%, BBVA se anotaba un 0,16%, Caixabank avanzaba un 0,09%, Bankinter se revalorizaba un 0,28% y Unicaja Banco subía un 0,78%. Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,42%, Iberdrola se dejaba un 0,10%, Cellnex caía un 0,16% y la petrolera Repsol subía un 1,13%. (Información de Tomás Cobos e Irene Martínez; edición de María Bayarri Cárdenas)