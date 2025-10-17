El Ibex retrocede presionado por la banca de EEUU, pero BBVA amortigua la caída

17 oct (Reuters) - El IBEX 35 arrancaba la jornada del viernes a la baja, lastrado por el fantasma de una crisis en la banca regional de Estados Unidos y los temores por la guerra comercial entre Pekín y Washington, aunque el buen comportamiento de BBVA servía de contrapeso y limitaba los descensos. Tras varias jornadas de bandazos, el selectivo bursátil español se veía contagiado por el nerviosismo de Wall Street, donde las acciones de bancos como Zions Bancorporation, Jefferies y Western Alliance se desplomaron ante la inquietud por su exposición a recientes quiebras en el sector automovilístico. Esta nueva incertidumbre se sumaba al cierre de la Administración en Estados Unidos y el resurgir del choque entre Estados Unidos y China, factores que alentaban la búsqueda de activos refugio y disparaban al oro hacia un nuevo récord.

"Tono repentinamente malo porque a los impagos en 2 bancos regionales americanos se añaden el endurecimiento de las negociaciones US/CH, la cautela creciente ante una hipotética sobrevaloración de la IA y el cierre parcial del Gobierno de EEUU, que parece se extenderá cierto tiempo porque ambas partes carecen de estímulos para llegar a un acuerdo", indican analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

"Como esto último obliga a ir a ciegas con respecto a la macro americana porque no se publican indicadores federales y, además, no sale un gran flujo de resultados (sólo Amex, entre las grandes: BPA +14%), hoy no hay remedio: sesión torcida", añaden.

A las 0715 GMT del viernes, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 93,30 puntos, un 0,60%, hasta 15.552,50 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 1,49%.

En el conjunto de la semana, el IBEX 35 muestra un alza del 0,49%. Entre los valores individuales, BBVA despuntaba con un avance del 7,54%, tras conocerse el fracaso de su opa por Sabadell, que caía un 6,57%. Como consecuencia de ello, BBVA anunció que pondrá en marcha una recompra pendiente de 1000 millones de euros y un dividendo a cuenta de 1800 millones de euros.

En el resto del sector bancario, Santander perdía un 3,74%, Caixabank cedía un 3,03%, Bankinter se dejaba un 2,69% y Unicaja Banco perdía un 1,99%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,02%, Inditex cedía un 1,06%, Iberdrola se dejaba un 0,36%, Cellnex ganaba un 0,10% y la petrolera Repsol perdía un 1,19%. (Información de Tomás Cobos y Paula Villalba; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)