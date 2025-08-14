El Ibex se afianza sobre los 15.000 puntos pendiente de la geopolítica

```html

14 ago (Reuters) - El IBEX 35 subía levemente el jueves y se asentaba por encima de la referencia de los 15.000 puntos, justo un día después de superar esta barrera por primera vez en más de diecisiete años, con la esperanza de que lleguen noticias positivas del frente internacional en los próximos días. El selectivo español sumó hasta el miércoles ocho jornadas consecutivas en positivo, su mejor serie desde mayo, favorecido por la tregua comercial entre China y Estados Unidos y por el último dato de inflación en Estados Unidos, que fortaleció las apuestas a un próximo recorte de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed).

La mirada de los inversores está ahora puesta en la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, en la que se espera algún avance para poner fin al conflicto en Ucrania. Sin embargo, desde Bankinter estiman que el efecto en la renta variable podría ser limitado.

"Un acuerdo que lleve la paz (...) parece un escenario poco probable. Si se diera el caso, las compañías de defensa sufrirían, pero no hay que dejarse llevar en exceso por la geopolítica", dijeron estos analistas en su canal de Telegram. "Los últimos meses han demostrado que su impacto en el mercado es menor a lo racionalmente esperable."

Asimismo, estos expertos alertan del riesgo de decepción respecto a las expectativas de relajación monetaria de la Fed.

"El riesgo a corto plazo para las bolsas está en (el simposio anual sobre política monetaria de) Jackson Hole si (el presidente de la Fed, Jerome) Powell suena más duro de lo esperado o en el propio agotamiento de un mercado que puede quedarse sin grandes catalizadores tras batir máximos históricos reiteradamente."

Con estos ingredientes, a las 07:02 GMT del jueves, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 45,10 puntos, un 0,30%, hasta 15.065,00 puntos, su nivel más alto desde diciembre de 2007, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,10%.

En el sector bancario, uno de los principales responsables del avance del miércoles, Santander subía un 0,09%, BBVA se anotaba un 0,09%, Caixabank avanzaba un 0,18%, Sabadell ganaba un 0,12%, Bankinter se revalorizaba un 0,27% y Unicaja Banco perdía un 0,17%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,30%, Inditex avanzaba un 0,26%, Iberdrola se revalorizaba un 0,50%, Cellnex ganaba un 0,27% y la petrolera Repsol subía un 0,45%. (Información de Tomás Cobos, editado por Jorge Ollero Castela)

