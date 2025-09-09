El Ibex se aleja de los 15.000 mientras calibra la inquietud política y las perspectivas de la Fed
- 1 minuto de lectura'
9 sep (Reuters) - El IBEX 35 registraba un leve retroceso en los primeros compases de la sesión del martes, en un mercado dividido entre las esperanzas de un recorte superiores al previsto inicialmente en los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y el temor por la crisis política en Francia. Durante la jornada se conocerá una revisión en las cifras de creación de empleo estadounidense por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, y economistas consultados por Reuters apuntan a una rebaja de hasta un millón de puestos de trabajo en los datos durante el periodo comprendido entre abril de 2024 y marzo de 2025.
Estas perspectivas impulsaban a las plazas de renta variable, ya que la revisión indicaría que el mercado laboral ya está sufriendo por los agresivos aranceles del presidente Donald Trump sobre las importaciones, lo que a su vez llevaría a la Fed a rebajar el coste de la deuda en medio punto porcentual, en lugar del recorte de 25 puntos básicos esperado en un principio. A las 0705 GMT del martes, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 6,70 puntos, un 0,04%, hasta 14.995,50 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,10%.
En el sector bancario, Santander perdía un 0,29%, BBVA se anotaba un 0,13%, Caixabank cedía un 0,02%, Sabadell caía un 0,34%, Bankinter se revalorizaba un 0,04% y Unicaja Banco subía un 0,42%.
Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,33%, Inditex cedía un 0,05%, Iberdrola se revalorizaba un 0,10%, Cellnex caía un 0,03% y la petrolera Repsol subía un 0,17%.
(Información de Tomás Cobos e Irene Martínez; edición de María Bayarri Cárdenas)
