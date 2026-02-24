El IBEX se aleja de máximos ante ruido de los aranceles y corrección ligada a la IA

24 feb (Reuters) - El IBEX 35 iniciaba el martes en rojo, presionado por el renovado ruido proteccionista en Estados Unidos y el retroceso de las tecnológicas vinculado a la inteligencia artificial, con el telón de fondo de mayores tensiones en Oriente Próximo.

Tras la decisión del Tribunal Supremo de anular sus aranceles de emergencia, Donald Trump advirtió de que podría imponer gravámenes más altos si terceros países se apartan de los acuerdos recién pactados con Washington y señaló que los nuevos aranceles se acogerían a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

A esto se sumó en Estados Unidos una oleada de ventas en valores de software y otros segmentos por el miedo a la disrupción de la IA y por un informe bajista de Citrini Research, que deterioró el ánimo inversor y dejó otra sesión negativa en Wall Street.

"(...) las valoraciones del sector software (en Estados Unidos) continúan ajustándose a medida que la IA empieza a impactar en negocios considerados hasta ahora defensivos", dice la casa de valores de Renta 4.

Estos analistas destacan que "IBM cayó más de un 13% después de que Anthropic anunciara que su modelo Claude es capaz de trabajar y optimizar código COBOL, lo que el mercado interpretó como un potencial riesgo para el negocio de modernización y mantenimiento de sistemas legacy sobre el que IBM ha construido una parte relevante de su ventaja competitiva".

Con la volatilidad instalada, el mercado mira ya a los resultados de Nvidia, que se conocerán el miércoles y serán una prueba del pulso inversor en inteligencia artificial. Los analistas esperan un incremento del 71% en el beneficio por acción.

En paralelo, continuaban las fricciones entre EEUU e Irán ante la inminente reapertura del diálogo nuclear, mientras un alto funcionario del Departamento de Estado comunicó la retirada de personal no esencial y familiares de la embajada estadounidense en Líbano.

La agenda de la jornada estará protagonizada el tradicional discurso del Estado de la Unión del presidente estadounidense ante el Congreso, en un momento especialmente delicado para su presidencia.

A las 0802 GMT, el IBEX 35 bajaba un 0,34% (62,50 puntos) hasta 18.226,20, y el FTSE Eurofirst 300 cedía un 0,24%.

En el capítulo de resultados, Telefónica subía un 1,75% y Endesa avanzaba un 3%, moviéndose a contracorriente del mercado.

El sector financiero mostraba tono negativo: Santander -1,34%, BBVA -0,77%, Caixabank -1,32%, Sabadell -1,20%, Bankinter -0,90% y Unicaja Banco -1,02%.

Entre los pesos pesados no financieros, Inditex retrocedía un 0,07%, Iberdrola ganaba un 0,38%, Cellnex caía un 0,06% y Repsol sumaba un 0,30%.

(Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)