El IBEX se frena al asomar las tomas de beneficios tras tres récords consecutivos

13 nov (Reuters) - El IBEX 35 arrancaba con pocos cambios el jueves y con señales de toma de beneficios tras tres jornadas de avances que encadenaron récords al calor de la expectativa —ya materializada— de reapertura de la Administración en Estados Unidos.

Los mercados giraban el foco hacia la reanudación del flujo de indicadores en la mayor economía del mundo, que aportarán pistas sobre el rumbo de los tipos de interés, lo que invita a la prudencia en los primeros compases de la sesión. El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una ley que pone fin al cierre de la Administración más largo del país, aunque persiste la duda sobre la velocidad a la que se restablecerán plenamente los servicios federales.

En la agenda del mercado figura en primer plano la normalización de las estadísticas macroeconómicas. El informe de empleo de septiembre sería de los primeros datos atrasados en ver la luz y muchos operadores prevén que refuerce la tesis de un recorte de tipos, a la vista de lecturas flojas en encuestas privadas recientes.

Con todo, algunos vacíos podrían ser permanentes, ya que la Casa Blanca ha indicado que los informes de empleo y del IPC de octubre podrían no publicarse nunca.

En cualquier caso, el gran volumen de datos traerá previsiblemente mayor claridad a la Reserva Federal y, con ello, a los índices bursátiles. El miércoles, la presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins —quien votó a favor de las dos rebajas del tipo oficial este año—, afirmó que ve un umbral relativamente alto para más estímulos en el corto plazo por las presiones de la inflación.

Sus palabras subrayan las divisiones internas y la falta de consenso sobre otro recorte, una dificultad que Jerome Powell, presidente de la Fed, ya había señalado hace dos semanas.

Según un sondeo de Reuters, un 80% de economistas prevé que la Fed reduzca de nuevo el tipo de referencia en 25 puntos básicos el mes próximo para apuntalar un mercado laboral más débil, aunque los pronósticos han experimentado notables bandazos en las últimas semanas.

En el plano empresarial, los inversores están pendientes de cerca los resultados de Rakuten, Tencent, SMIC, Merck, Burberry, y Disney, entre otras, así como Banco Sabadell en España. El banco español presentó unos resultados en los que los ingresos por préstamos sufrieron en el tercer trimestre por las bajadas de los tipos de interés. En bolsa, las acciones del Sabadell caían casi un 4%. En el resto del sector bancario, Santander perdía un 0,04%, BBVA retrocedía un 0,03%, Caixabank avanzaba un 0,69%, Bankinter se revalorizaba un 0,36% y Unicaja Banco perdía un 0,16%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,55%, Inditex cedía un 0,04%, Iberdrola se revalorizaba un 0,14%, Cellnex ganaba un 0,27% y la petrolera Repsol subía un 0,06%.

En cuanto al IBEX 35, a las 08:00 GMT del jueves, el selectivo bursátil español subía 9,20 puntos, un 0,06%, hasta 16.625,00 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,12%. (Información de Tomás Cobos, edición de Jorge Ollero Castela)