El IBEX se repliega ante la marea roja en los metales al inicio de una semana ajetreada

2 feb (Reuters) - El IBEX 35 abrió el lunes con un importante recorte tras subir un 3,3% en enero y encadenar siete meses al alza, en una sesión marcada por la aversión al riesgo ante el revuelo en el mercado de metales. Los futuros de Wall Street sucumbían al rojo mientras la venta caótica de metales preciosos y otras materias primas tensaba el ánimo inversor al inicio de una semana cargada de resultados, reuniones de bancos centrales y datos macro.

Los mercados de materias primas se hundían el lunes, con fuertes pérdidas en oro, plata, petróleo y metales industriales, después de que la elección de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal desatara ventas de activos de riesgo.

Algunos participantes lo interpretan como un movimiento corrector tras signos de sobrecompra, especialmente en el oro, que avanzó un 100% en 2025 y, a falta de dos sesiones para cerrar, acumulaba un repunte mensual del 25%. Las caídas se aceleraron cuando CME Group elevó los márgenes de sus futuros sobre metales. En el caso del petróleo, el precio también retrocedía ante señales de distensión entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara el fin de semana que Irán estaba "negociando seriamente" con Washington.

Sergio Ávila, analista de mercados de IG, indica que el arranque en rojo de las bolsas europeas se produce "tras la sacudida en metales preciosos, que ha forzado ventas en cadena en otros activos", y añade que "el sector tecnológico sufre por las dudas sobre la fiebre de la IA, con informaciones de que Nvidia habría congelado un mega plan de inversión en OpenAI".

Por otra parte, Ávila destaca la percepción de Kevin Warsh "como halcón en la Fed", lo que enfría las expectativas de un dirigente monetario dispuesto a bajar los costes de financiación de manera contundente. En el frente empresarial, la temporada de resultados pisa el acelerador, tanto en Europa como en Estados Unidos: Walt Disney (lunes); Publicis, AMD (martes); Santander, Infineon, Crédit Agricole, UBS Group, Alphabet, Qualcomm (miércoles); BBVA, Shell, ArcelorMittal, BNP Paribas, ConocoPhillips, Amazon (jueves); y Banco de Sabadell, Société Générale (viernes).

En el frente macroeconómico, se publican el lunes los sondeos PMI manufactureros en Europa y Estados Unidos; el miércoles, el IPC de la eurozona; el viernes, el informe de empleo de enero de Estados Unidos. Además, el jueves se celebran las reuniones del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra.

A las 08:02 GMT del lunes, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 47,80 puntos, un 0,27%, hasta 17.833,10 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,70%.

En el sector bancario, Santander perdía un 1,13%, BBVA retrocedía un 0,79%, Caixabank cedía un 0,31%, Sabadell caía un 1,09%, Bankinter se dejaba un 0,87% y Unicaja Banco perdía un 1,11%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,53%, Inditex avanzaba un 0,73%, Iberdrola se revalorizaba un 0,48%, Cellnex ganaba un 0,92% y la petrolera Repsol perdía un 2,33%. (Información de Tomás Cobos, edición de Jorge Ollero Castela)