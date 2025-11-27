El IBEX se toma un respiro cerca de máximos históricos en un día sin la referencia de Wall Street

27 nov (Reuters) - El IBEX 35 abrió el jueves con pocos cambios, en una jornada marcada por la toma de beneficios tras tres sesiones consecutivas al alza que lo han acercado de nuevo a su récord histórico.

El cierre de la Bolsa de Nueva York por el Día de Acción de Gracias (que también supone una sesión de media jornada el viernes) invita a la cautela, aunque de fondo el tono sigue siendo positivo por las esperanzas de rebajas de tipos de la Reserva Federal (Fed) y la relajación de los temores a una burbuja en la IA.

El flujo de indicadores macroeconómicos de Estados Unidos se ha reanudado desde que a mediados de noviembre finalizara el cierre de la Administración, que duró 43 días, pero la mayoría de los informes publicados han quedado desfasados y ofrecen poca visibilidad sobre el estado actual de la economía.

Ante este vacío informativo, los mercados han centrado el radar en los mensajes de los responsables de la Fed, y esta semana los comentarios de Mary Daly y Christopher Waller, entre otros, han reforzado las expectativas de reducción de los costes de los préstamos.

A ello se suman algunos datos macro de Estados Unidos que apuntan a una moderación de la actividad y una inflación más contenida, junto con el horizonte de un nuevo presidente de la Fed más proclive a la relajación monetaria. Como telón de fondo, las plazas financieras estarán atentos a la posibilidad de un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, mientras en renta fija las aguas se calmaban tras unos presupuestos británicos que reforzaron la percepción de sostenibilidad de las cuentas públicas.

Tras una subida acumulada del 3,4% en las tres sesiones previas, a las 08:15 GMT del jueves, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 21,10 puntos, un 0,13%, hasta 16.340,00 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,10%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,45%, BBVA retrocedía un 0,24%, Caixabank cedía un 0,27%, Sabadell caía un 0,22%, Bankinter se dejaba un 0,18% y Unicaja Banco subía un 0,64%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,05%, Inditex cedía un 0,10%, Iberdrola se dejaba un 0,27%, Cellnex caía un 0,19% y la petrolera Repsol subía un 0,32%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)