El IBEX titubea mientras los bonos ganan tracción y el mercado aguarda empleo y resultados

11 feb (Reuters) - El IBEX 35 abrió el miércoles con un leve avance, en una sesión marcada por el repunte de la renta fija y la cautela en la renta variable tras unas ventas minoristas en EEUU más débiles de lo previsto, que reavivaron las dudas sobre la fortaleza del consumo y de la mayor economía del mundo.

Tras la toma de beneficios del martes, después de dos sesiones de rebote, los inversores optaban por reducir riesgo a la espera de nuevos resultados empresariales y referencias macro de calado.

Asimismo, según destacan en la casa de valores Renta 4, persisten los "temores sobre la disrupción que puede suponer la IA sobre el modelo de negocio tradicional de muchas empresas (software, servicios legales y financieros, seguros...), que provocan ventas indiscriminadas sin separar a los posibles ganadores de los perdedores". También está pendiente el miércoles la publicación de las cifras de empleo en Estados Unidos —retrasada por un cierre efímero de la Administración de Estados Unidos—, a rebufo de las flojas ventas minoristas de la víspera.

El mercado prevé 70.000 nuevas nóminas en enero, frente a 50.000 en diciembre, y una tasa de paro estable en el 4,4%.

"(...) se prestará gran atención a las revisiones final de empleos de 12 meses, que en septiembre se estimaron en -911.000 puestos (0,6% del total vs 0,2% históricamente), y que según las últimas previsiones podrían mejorar ligeramente hasta -825.000", dicen los analistas de Renta 4.

La sesión previa dejó un tono favorable para la deuda, con avances de los bonos del Tesoro de EEUU, mientras el mercado elevaba ligeramente las expectativas de recortes de tipos, después de que las ventas minoristas mostraran un crecimiento nulo en diciembre, en lugar del aumento del 0,4% intermensual previsto.

En el frente empresarial, el miércoles se conocen en Europa los resultados de TotalEnergies, Siemens Energy, Deutsche Börse, Heineken, Schindler y EssilorLuxottica; mientras que en Estados Unidos será el turno de Kraft Heinz, Motorola y Cisco, entre otras. Por otra parte, los mercados estaban atentos a la evolución en Asia, donde el rebote del yen —a raíz de la arrolladora victoria electoral en Japón del Partido Liberal Democrático de la primera ministra, Sanae Takaichi— ganaba tracción.

A las 0802 GMT del miércoles, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 30,20 puntos, un 0,17%, hasta 18.152,30 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,01%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,19%, BBVA se anotaba un 0,44%, Caixabank avanzaba un 0,23%, Sabadell ganaba un 0,52%, Bankinter se revalorizaba un 0,24% y Unicaja Banco perdía un 0,36%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,50%, Inditex cedía un 0,39%, Iberdrola se revalorizaba un 0,41%, Cellnex ganaba un 0,52% y la petrolera Repsol subía un 0,66%. (Información de Tomás Cobos, edición de Jorge Ollero Castela)