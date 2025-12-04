El IBEX toca niveles récord y va rumbo a su novena subida con la Fed a la vuelta de la esquina

4 dic (Reuters) - El IBEX 35 abrió el jueves con un leve alza y en zona de máximos históricos, impulsado por las crecientes apuestas a una rebaja de tipos de la Reserva Federal la próxima semana y por la distensión en los mercados de deuda.

De mantenerse el alza, el selectivo —que opera ligeramente por encima del récord de cierre de 16.616 puntos marcado el 12 de noviembre— encadenaría su novena sesión consecutiva con avances, la mejor racha desde las diez subidas entre el 4 y el 15 de agosto.

La expectativa de recortes en Estados Unidos se vio reforzada por datos más débiles de lo previsto: la creación de empleo en el sector privado registró su mayor caída en más de dos años y medio, según el informe de la gestora de nónimas ADP, mientras una encuesta del Institute for Supply Management mostró contracción en el empleo del sector servicios en noviembre y una bajada del subíndice de precios pagados a mínimo de siete meses.

Analistas de Renta 4 señalan que el informe del ISM —que, pese a subir a su mayor ritmo en 9 meses en el índice general, mostró una caída en nuevos pedidos y una moderación en precios— y las cifras de ADP reforzaron la tesis de relajación monetaria.

"Estos datos en su conjunto siguen apoyando un recorte de tipos de 25 pb por parte de la Fed el 10 de diciembre (probabilidad 98%), a la espera de la importante medida de inflación que conoceremos mañana: el deflactor del consumo privado subyacente, con expectativas de ligera moderación en septiembre (2,8%e vs 2,9% anterior)."

La atención pasará ahora al deflactor de consumo PCE, el indicador de inflación preferido por el banco central estadounidense, que se publicará el viernes.

Según la herramienta de futuros monetarios IRPR, de LSEG, el mercado asigna ahora un 85% de probabilidad a un recorte de 25 puntos básicos cuando la Fed se reúna la próxima semana.

También llegaba calma desde la renta fija. Tras las inquietudes recientes por las finanzas de Japón —ante planes de estímulo financiado principalmente con nueva deuda—, la última subasta de bonos estatales en Tokio atrajo la mayor demanda en más de seis años.

Estas noticias contribuyeron a estabilizar los mercados después de un castigo que había llevado los rendimientos de los tramos ultralargos a máximos históricos y salpicado a la deuda global a comienzos de semana.

Como telón de fondo geopolítico, "la senda de las conversaciones de paz en Ucrania sigue siendo incierto", dijo el presidente estadounidense Donald Trump el miércoles, después de unas conversaciones "razonablemente buenas" entre el presidente ruso Vladimir Putin y enviados de EEUU.

A las 08:15 GMT del jueves, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 50,20 puntos, un 0,30%, hasta 16.635,90 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,27%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,79%, BBVA se anotaba un 0,45%, Caixabank avanzaba un 1,28%, Sabadell ganaba un 0,78%, Bankinter se dejaba un 0,83% y Unicaja Banco subía un 0,61%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,47%, Inditex avanzaba un 0,64%, Iberdrola apenas variaba, Cellnex ganaba un 0,28% y la petrolera Repsol subía un 0,06%.

En negativo destacaba la caída del 7% de CIE Automotive, después de que Mahindra & Mahindra colocara el 3,58% de la empresa española de componentes de automoción.

(Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)