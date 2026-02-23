El IBEX toca nuevo récord mientras Trump agita el tablero arancelario

23 feb (Reuters) - El IBEX 35 abrió el lunes con un avance moderado que lo situaba en un nuevo máximo histórico, ante el posible impacto positivo en la economía por la anulación de aranceles en Estados Unidos, pese a que dominaba cierta prudencia al respecto en los mercados financieros.

El arranque de la semana viene marcado por la incertidumbre reabierta en Estados Unidos tras la anulación de parte de su programa de aranceles y por el anuncio de nuevos gravámenes por parte del presidente Donald Trump, factores que reactivaban ventas en activos estadounidenses y presionaban al dólar y a los futuros de Wall Street.

El sábado, Trump dijo que elevará del 10% al 15% el arancel temporal sobre las importaciones a EEUU de todos los países, el máximo permitido por ley, después de que la Corte Suprema anulase gran parte de sus barreras proteccionistas.

La Comisión Europea respondió exigiendo a Washington que respete los términos del acuerdo comercial alcanzado el año pasado.

"Se reactiva un factor de incertidumbre que ya se daba por superado. Las devoluciones de aranceles suponen cerca del 0,5% sobre PIB, lo que elevaría el Déficit Fiscal hasta 6,6%. Eso debilitará los bonos americanos (...) y, por extensión, la bolsa americana", dicen analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

En el frente corporativo, los inversores esperan los resultados del gigante tecnológico Nvidia el miércoles, que servirán de termómetro para la salud de las inversiones en inteligencia artificial. Los analistas anticipan un aumento del 71% en el beneficio por acción.

"(Nvidia) no suele decepcionar, pero si sucediera porque el mercado se ha vuelto extremadamente exigente, recomendaríamos comprar en la debilidad. Los semiconductores representan 'la parte más física' de la tecnología y, por tanto, la más protegida en este contexto tan inseguro", indican en Bankinter.

El ámbito geopolítico también pesa en el ánimo, ya que el jueves está prevista en Ginebra otra ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, con el riesgo de ataques militares estadounidenses aún latente si no se alcanza un acuerdo.

En la agenda macro, este lunes comparece la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y se publica el índice Ifo de clima empresarial en Alemania a las 09:00 GMT.

A lo largo de la semana se conocerán indicadores de confianza económica en la zona euro (jueves) y las lecturas provisionales de inflación en España y Alemania (viernes).

A las 08:02 GMT del lunes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 94,30 puntos, un 0,52%, hasta 18.280,30 puntos, por encima de su anterior récord a niveles de cierre (los 18.186 puntos del 20 de febrero), mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,20%.

El índice ha mostrado una fuerte volatilidad en las últimas jornadas, aunque el viernes acabó con un alza semanal del 3% que lo devolvió al nivel de los 18.000 puntos y lo dejó cerca de máximos históricos.

En el sector bancario, Santander subía un 1,39%, BBVA se anotaba un 0,78%, Caixabank avanzaba un 1,09%, Sabadell ganaba un 1,79%, Bankinter se revalorizaba un 2,02% y Unicaja Banco subía un 1,18%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,31%, Inditex cedía un 0,31%, Iberdrola se revalorizaba un 0,66%, Cellnex apenas variaba y la petrolera Repsol perdía un 0,14%.

Fuera del IBEX, Línea Directa subía más de un 6% tras publicar sus resultados del cuarto trimestre.

(Información de Tomás Cobos; editado por Jorge Ollero Castela)