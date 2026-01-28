El ICE de EE. UU. libera a ecuatoriano en Minnesota mientras su jefe enfrenta orden de desacato

Por Jack Queen

NUEVA YORK, 28 ene (Reuters) - El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) acató la orden de un juez federal de Minnesota de poner en libertad a un ecuatoriano detenido por error, lo que probablemente evitará que su director en funciones tenga que comparecer ante el tribunal por desacato.

El ciudadano ecuatoriano Juan Tobay Robles fue puesto en libertad el martes, según informó su abogado. Su liberación significa que el director en funciones del ICE, Todd Lyons, ya no está obligado a comparecer de forma extraordinaria ante un tribunal federal de Minnesota para explicar el incumplimiento por parte de su agencia de decenas de órdenes judiciales durante el polémico aumento de la aplicación de las leyes de inmigración del presidente Donald Trump.

El juez Patrick J. Schiltz de Minnesota ordenó el lunes a Lyons comparecer ante el tribunal el viernes a menos que ICE libere a Robles. Schiltz criticó al ICE por desacatar repetidamente las órdenes judiciales y enviar a miles de agentes de inmigración a Minnesota "sin hacer ninguna provisión para lidiar" con las cientos de acciones legales que seguramente resultarían.

Schiltz aún debe emitir una orden para cancelar la audiencia, lo que podría haber sido perjudicial para el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos mientras lidian con demandas y las consecuencias de dos tiroteos mortales de ciudadanos estadounidenses por parte de agentes del ICE en Minnesota.

El Gobierno de Trump envió a miles de agentes de inmigración a Mineápolis y Saint Paul a partir de diciembre en lo que los funcionarios describieron como una operación para hacer cumplir las leyes de inmigración y detener el fraude.

Los líderes demócratas de Minnesota han acusado a Trump de inundar las calles de esas ciudades con agentes armados por animadversión a sus inclinaciones políticas demócratas, y como parte de su enemistad con el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Trump y Walz dijeron el lunes que hablaron por teléfono para rebajar la tensión en Minnesota tras semanas de protestas y los

asesinatos de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes del ICE. (Reporte de Jack Queen en Nueva York; editado en español por Daniela Desantis)