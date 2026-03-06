El ice de eeuu detuvo a una periodista en nashville sin orden de arresto, según sus abogados

Por Kanishka Singh

WASHINGTON, 6 mar (Reuters) - Una periodista que trabaja para el medio de comunicación local Nashville Noticias fue detenida ‌por el Servicio de ‌Inmigración ⁠y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Nashville sin orden judicial, según una petición de emergencia presentada por sus ​abogados en ⁠un ⁠tribunal federal.

Nashville Noticias informó el jueves que la periodista, Estefany María Rodríguez Flores, fue trasladada ​a un centro de detención del ICE y permanecía bajo custodia. El ICE ‌no respondió a una solicitud de comentarios.

Rodríguez Flores es ​colombiana, lleva cinco años viviendo ​en EEUU y "frecuentemente informa sobre noticias críticas con el ICE", afirmaron sus abogados en un escrito presentado ante el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Central de Tennessee.

El medio de comunicación dijo que la periodista estaba con su marido fuera de un gimnasio el miércoles cuando ​el vehículo en el que se encontraban, que llevaba el logotipo de Nashville Noticias, fue rodeado y ella fue detenida.

El ⁠juez federal de distrito Eli Richardson ordenó a los funcionarios federales de inmigración que dieran su respuesta preliminar a ‌la petición de emergencia antes del viernes. Rodríguez Flores tenía una reunión programada para el 17 de marzo con la Oficina de Operaciones de Control y Deportación del ICE, según informaron sus abogados.

El ICE ha estado en el centro de la campaña de represión migratoria del presidente Donald Trump, que según los defensores de los derechos humanos viola la libertad ‌de expresión y el derecho al debido proceso.

Grupos de derechos humanos afirman que ha creado ⁠un entorno inseguro para los ciudadanos y los inmigrantes, especialmente después de dos tiroteos ‌mortales separados en enero contra ciudadanos estadounidenses por parte de agentes federales ⁠en Minnesota.

En todo el país, al menos ocho personas ⁠han muerto en centros de detención del ICE desde principios de 2026, donde hubo al menos 31 muertes el año pasado.

Trump ha afirmado que sus políticas tienen como objetivo frenar la inmigración irregular y mejorar la seguridad nacional.

Rodríguez Flores llegó a Estados Unidos con ‌un visado de turista, solicitó asilo político, ​después se casó con un ciudadano estadounidense y tiene un permiso de trabajo válido, según el escrito. Ella y su marido han solicitado permiso para ajustar su estatus al de residente permanente legal, añade. (Información de Kanishka Singh ‌en Washington; edición de Kate Mayberry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)